„Israel ist nicht allein“ 2000 Teilnehmer bei Demonstration am Brandenburger Tor – Wegner und weitere Parteienvertreter sprechen

Wegen der Angriffe der Hamas gegen Israel hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft Berlin und Brandenburg (DIG) dazu aufgerufen, sich an einer Demonstration an diesem Sonntag ab 14 Uhr vor dem Brandenburger Tor zu beteiligen. „Jetzt ist die Stunde der Solidarität mit Israel“, erklärte der Vorsitzende Jochen Feilcke. Die Angriffe der Hamas seien purer Fanatismus und blanker Terror gegen jeden, der in Israel lebe.

Zu Beginn der Veranstaltung versammelten sich laut Polizei rund 1300 Teilnehmer an dem Berliner Wahrzeichen. Wenig später waren es bereits 2000 Teilnehmer, wie eine Sprecherin mitteilte. Bei der Demonstration vor Ort sein wird auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Eine Sprecherin bestätigte dem Tagesspiegel, dass Wegner – trotz seines Fehlens auf einer am Vormittag verschickten Rednerliste – eine Rede halten wird.

Die Berliner Polizei teilte auf „X“, vormals Twitter, mit, dass sie mit 450 Kräften im Einsatz sei, um die Demonstration am Brandenburger sowie jüdische und israelische Einrichtungen stadtweit zu schützen.

Israel wird seit Samstagmorgen von der Hamas angegriffen. Mit Stand Sonntagmittag wurden bisher mindestens 300 Menschen in Israel getötet, mehr als 1600 seien verletzt worden, hieß es. Im Gazastreifen sollen bis zu diesem Zeitpunkt 313 Menschen gestorben und weitere 2000 verletzt worden sein.

Vertreter der demokratischen Parteien bei Demo

Bei der Demonstration wollen Vertreter der demokratischen Parteien den Schulterschluss gegen Israelhass, Terror und Antisemitismus, vor allem aber Solidarität mit Israel zeigen. Als Redner angekündigt sind die langjährige Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Petra Pau (Linke), Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD), der CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Dirk Stettner, Grüne-Fraktionschefin Bettina Jarasch und der FDP-Landeschef und Bundestagsabgeordnete Christoph Meyer.

Als Jarasch um kurz vor 15 Uhr auf die Bühne tritt, wird sie von zahlreichen Teilnehmern ausgebuht. Erst eine der Organisatoren bittet die Zuhörer, die Grünen-Politikerin reden zu lassen. Unter den Demonstranten weisen einige darauf hin, dass die Grünen seit Jahren die Treffpunkte israelfeindlicher Moscheevereine unterstützten.

Kai Wegner bekräftigt während seiner Rede am Brandenburger Tor den Schutz jüdischer Einrichrungen in Berlin: „Israelfeindlichkeit, Jugendhass und Antisemitismus haben auf unseren Straßen keinen Platz. Ich sichere ihnen zu, dass wir alles tun werden, um gemeinsam mit den Sicherheitskräften jüdisches Leben und jüdische Institutionen zu schützen.“

Auch der DIG-Präsident und frühere Bundestagsabgeordnete Volker Beck sowie Vertreter des Parteinachwuchses von Grünen, Liberalen, CDU und SPD sind als Redner angekündiggt. Zum Abschluss soll die Hatikvah, die Nationalhymne des Staates Israel, abgespielt werden.

Die DIG forderte die Bundesregierung und andere Länder auf, ebenso konsequent auch gegen alle Unterstützer dieser Terrororganisation in Deutschland vorzugehen, denn sie stellten „eine konkrete Gefahr für die hier lebenden Juden und Israelis dar“. Die Demonstration am Sonntag wird vom Jungen Forum der DIG und der Jüdischen Studierendenunion organisiert.

Am Samstagabend war das Brandenburger Tor als Solidaritätsbekundung in den Farben der israelischen Flagge angestrahlt worden. Laut einer Sprecherin der Berliner Senatsverwaltung sei das auf Wunsch von Kai Wegner geschehen.

„Der Terrorismus wird niemals siegen“, sagte der Regierende Bürgermeister. „Israel ist nicht allein, Berlin und die ganze freie Welt stehen fest an Israels Seite. Jetzt gilt: Besonnenheit, Entschlossenheit und Zusammenhalt.“

Die israelische Flagge wurde am Rande des Festival of Lights als Solidaritätsbekundung auf das Brandenburger Tor projiziert. © dpa/Fabian Sommer

Am Berliner Reichstagsgebäude ist am Sonntag die israelische Flagge gehisst worden. Damit sollte Solidarität mit dem angegriffenen Staat ausgedrückt werden, wie ein Sprecher des Bundestages sagte. Seinen Angaben zufolge sollte die blau-weiße Israel-Flagge ab mittags auch am Sitz des Bundespräsidenten, dem Schloss Bellevue, und dem Kanzleramt wehen.

Ebenso wurde am Sonntagnachmittag die israelische Flagge vor dem Berliner Abgeordnetenhaus gehisst. Das sei ein Ausdruck der Solidarität, sagte Parlamentspräsidentin Cornelia Seibeld laut Mitteilung am Sonntag. „Den vollkommen sinnlosen Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel verurteilt das Berliner Abgeordnetenhaus auf das Schärfste.“ (Tsp, dpa)