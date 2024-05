Jetzt rollt der Rasen am Brandenburger Tor Berliner Fanmeile für Fußball-EM nimmt Gestalt an

Einen Monat vor der Beginn der Fußball-Europameisterschaft wurde in Berlin begonnen, die Fanmeile am Brandenburger Tor aufzubauen. Wie auf Fotos zu sehen ist, verlegten Arbeiter auf der Straße des 17. Juni Kunstrasen. Im Juni und Juli sollen Fußballbegeisterte zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule gemeinsam die EM-Spiele schauen und feiern können.

Zweieinhalb Monate lang wird die Straße des 17. Juni dafür gesperrt. Der Betrieb der Buslinie 100 wird bis zum 28. Juli eingestellt, wie die Berliner Verkehrsbetriebe am vergangenen Mittwoch mitteilten. Während dieser Zeit sollen die frei gewordenen Kapazitäten auf die Linien 200 und 300 verteilt werden. Sie sollen dann tagsüber im Zehn-Minuten-Takt fahren.

Am Mittwoch wollen der Berliner Senat und die Polizei ihr Sicherheitskonzept für die Fußball-EM vorstellen. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und Polizeipräsidentin Barbara Slowik präsentieren am Vormittag (10 Uhr) die aktuelle Planung zu dem Großeinsatz.

Rollbarer Kunstrasen wird auf der Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor verlegt. © dpa/Sebastian Gollnow

Auch die Feuerwehr wird ihren Anteil an dem Konzept bekannt geben. Dabei geht es auch um bisherige Übungen zu dem Ereignis sowie die Fanmeile am Brandenburger Tor, mit deren Aufbau schon begonnen wurde. Die EM dauert vom 14. Juni bis zum 14. Juli. Drei Vorrundenspiele (15. Juni, 21. Juni, 25. Juni), ein Achtelfinale (29. Juni), ein Viertelfinale (6. Juli) und das Endspiel (14. Juli) finden in Berlin statt.

Neben der Fanmeile auf der Straße des 17. Juni kommen zahlreiche weitere Angebote wie ein „Football Village“ vor dem Reichstagsgebäude sowie andere Veranstaltungen mit Public Viewing in der ganzen Stadt. Die Berliner Polizei bereitet den Einsatz schon seit dem vergangenen Jahr vor. Polizeipräsidentin Slowik sprach von einem „herausragenden Großereignis“, das eine „immense und vielfältige Herausforderung“ sei. (mit dpa)