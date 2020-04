Während der Berliner Senat noch bis Dienstag warten will, hat das von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) geführte Kenia-Kabinett am Freitag erste Lockerungen für die Kontaktsperren wegen der Corona-Epidemie beschlossen. Erst vor zwei Tagen hatten sich Bund und Länder auf ein weitgehend einheitliches Vorgehen verständigt.

Nach dem Neun-Seiten-Entwurf der neuen Eindämmungsverordnung, die die Potsdamer Regierung am Freitag auf den Weg brachte, können Läden, die bis zu 800 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, wieder öffnen.

Außerdem wird das generelle Demonstrationsverbot in Brandenburg wieder aufgehoben. Damit sind Versammlungen unter freiem Himmel mit bis zu 20 Menschen auf Antrag möglich, wenn das vertretbar ist. Taufen und Bestattungen sind mit bis zu 20 Teilnehmern erlaubt.

Der Beschluss soll Tagesspiegel-Informationen auch für Einkaufszentren gelten, wenn das Einzelgeschäft seine Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzt. Die Läden sollen nach Informationen dieser Zeitung ab 22.April – also ab Mittwoch nächster Woche – wieder öffnen dürfen, allerdings unter strengen Regeln und Hygieneauflagen.

„In Wartebereichen dürfen sich nicht mehr als 10 Personen aufhalten“, heißt es im Entwurf der Verordnung, der dem Tagesspiegel vorliegt. Kinos, Theater, Freizeitparks, Schwimmbäder und Thermen bleiben demnach weiter geschlossen, in der Öffentlichkeit und auch in geöffneten Einrichtungen ist weiterhin ein Mindestabstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. Eine Maskenpflicht enthält die Verordnung nicht.

Woidke: Gerade beim Einzelhandel eng mit Berlin abgestimmt

Die Entscheidung in Potsdam hat auch eine Signalwirkung für Berlin. Vor der Kabinettssitzung hatte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) im Gesundheitsausschuss des Landtages eingeräumt, dass die 800-Quadratmeter-Grenze eine „rein politische Entscheidung“ sei. Es gebe dafür keine wissenschaftliche Grundlage. Das sei der von Bund und Ländern „ gefundene Kompromiss", sagte sie. „Wir werden uns dem im Großen und Ganzen anschließen, gemeinsam mit dem Land Berlin.“

Dies ist ein Indiz dafür, dass Berlin der Linie folgen wird. Im Vorfeld hatten Woidke und Berlins Regierender Bürgermeister Müller (SPD) verkündet, sich bei der Wiedereröffnung von Geschäften abstimmen zu wollen, damit nicht die Berliner die wiedereröffneten Potsdamer Läden stürmen oder umgekehrt.

Bei der Bekanntgabe der Brandenburger Lockerungen gab Woidke nun zu verstehen, dass auch in Berlin kleine Läden wohl ab kommenden Mittwoch öffnen. Man habe sich gerade beim Einzelhandel eng mit Berlin abgestimmt, sagte Woidke, damit es "weder eine Bewegung in die eine oder die andere Richtung" gibt. Womöglich ist die Brandenburger Regelung zu Läden in Einkaufszentren auch eine Blaupause für Berlin. Müller hatte am Donnerstag bereits spezielle Regelungen für die vielen Malls in der Hauptstadt in Aussicht gestellt.

Die Regierung Brandenburgs hält leichte Lockerungen für vertretbar. Die Corona-Lage im Land ist, mit Ausnahme des Krisenherdes Potsdams wegen des Ernst-Bergmann-Klinikums, weitgehend stabil. Inzwischen herrscht sogar teilweise Leere in den Krankenhäusern, weil Operationen verschoben wurden, Betten freigeräumt worden sind, um für Corona-Patienten gewappnet zu sein.

„Es ist weniger los“, sagte Nonnemacher. Einige medizinische Bereiche hätten Personal inzwischen in die Freizeit geschickt, um Überstunden abzubauen. „Wir können nicht über Monate, 50 Prozent der Betten leerstehen lassen, weil das die Versorgung der Bevölkerung gefährden würde“, warnte Nonnemacher.

Es gehe um eine Abwägung. „Das sind Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen“, betonte Nonnemacher. Es gebe inzwischen Hinweise, dass sich Menschen mit Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiken aus Angst vor Corona nicht zu ihren Hausärzten trauen, „obwohl die eigentliche Grundkrankheit“ womöglich gefährlicher sei (mit dpa).