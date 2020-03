Wird auch Berlin Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern absagen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen? Diese Frage hat am Dienstag den Senat beschäftigt. Drei Experten der Charité nahmen an der Sitzung teil. Am Mittag verkündete der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD): Ein zentrales Verbot wird es vorerst nicht geben. [Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus in Berlin lesen Sie im Newsblog.]

Der Senat strebt stattdessen eine bundesweite Lösung an. Dazu will Müller am Donnerstag eine länderübergreifende Absprache treffen. "Es kann nicht sein, dass eine Veranstaltung beispielsweise in Berlin-Zehlendorf verboten wird, aber 100 Meter weiter in Brandenburg könnte sie stattfinden", sagte Müller am Dienstag bei der Senatspressekonferenz.

Der Druck war auch dadurch entstanden, dass Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Sonntag einen solchen Schritt "empfohlen" hatte. Bayern ordnete am Dienstag eine entsprechende Maßnahme an und empfahl sogar – nach Rücksprache mit den jeweiligen Behörden – eine Absage von Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Teilnehmern.

Auch in Berlin sind in den kommenden Wochen zahlreiche große Events geplant, die von einem Verbot betroffen wären. Ohne eine behördliche Anordnung werden sie voraussichtlich stattfinden: Ob Comedian Paul Panzer im Tempodrom oder Rapper Max Herre im Admiralspalast - die Veranstalter wollen in vielen Fällen trotz der Ausbreitung des Coronavirus an ihren Plänen festhalten.

Schließlich können sie nach wie vor auf etliche Zuschauer hoffen. Absagen von Besuchern wegen Ansteckungsangst wurden den Veranstaltern bisher kaum gemeldet. "Es gibt vereinzelt Fragen, ob Veranstaltungen nach wie vor stattfinden, aber keine massenhaften Absagen", sagte eine Sprecherin von BB Entertainment, einem Veranstalter von Konzerten unter anderem im Admiralspalast.

Man rechne auch für das kommende Herre-Konzert mit einer guten Auslastung. Von den Hallenbetreibern etwa im Admiralspalast oder im Tempodrom werden allerdings zusätzliche Hygienemaßnahmen ergriffen. Türklinken werden mehrmals am Tag gereinigt und desinfiziert. Security-Mitarbeiter, die Körperkontrollen durchführen, werden mit Handschuhen ausgestattet. Auf den Toiletten findet sich nun Handdesinfektionsmittel.

re:publica mit neuem Motto: „As healthy as possible“

Im Fall der Digitalkonferenz re:publica vom 6. bis 8. Mai wurde vorsorglich das Motto geändert: Statt "As Soon As Possible" heißt es nun "As Healthy As Possible". Digitale Gesundheitsinfrastruktur und neue Innovationen im Gesundheitssektor sollen nun einen größeren Raum einnehmen. Ob die re:publica und andere Events aber tatsächlich stattfinden können, entscheiden jeweils die lokalen Gesundheitsämter.

Über diese Veranstaltungen werden die Behörden demnächst zu entscheiden haben:

10. März: Rapper Max Herre im Admiralspalast (1756 Plätze)

11. März: The World of Hans Zimmer im Friedrichstadtpalast (1895 Plätze)

12. März: Komiker Paul Panzer im Tempodrom (4200 Plätze)

13. März: Culcha Candela im Astra (1500 Plätze)

13. März: Die Band Fat Freddy's Drop ist in der Max-Schmeling-Halle zu Gast (8500 Plätze)

13 bis 15. März: Messe Auto Camping Caravan, Airport Center Schönefeld

14. März: Ball der Komischen Oper (1190 Plätze)

Der Zuschauerraum der Komischen Oper fasst fast 1200 Zuschauer.

14. März: Bausa in der Columbiahalle (3500 Plätze)

14. März: Der FC Bayern kommt an die Alte Försterei (22.000 Plätze)

15. März: Die Volleys empfangen Friedrichshafen zum Spitzenspiel in der Max-Schmeling-Halle

19. März: Die Band Simple Minds spielt in der Columbiahalle (3500 Plätze)

19./20. März: Komiker Serdar Somuncu im Tempodrom

Das Tempodrom in Berlin-Kreuzberg ist als Veranstaltungsort beliebt.

20. bis 29. März: MaerzMusik, Festival für zeitgenössische Musik, Haus der Berliner Festspiele, Martin-Gropius-Bau, Akademie der Künste

21. März: Hauptstadtderby zwischen Hertha und Union im Olympiastadion (74.475 Zuschauer)

27.März bis 19. April: 50. Berliner Frühlingsfest am Kurt-Schumacher-Damm, Zentraler Festplatz am Kurt-Schumacher-Damm, erwartet werden insgesamt 250 000 Besucher

30. März: Die Formel E soll auf dem Tempelhofer Feld stattfinden

5. April: Halbmarathon (rund 34.000 Teilnehmer)

6. bis 8. Mai: Digitalkonferenz re:publica

14. bis 21. Juni: Grass Court Championships, WTA-Tennis-Turnier im Steffi-Graf-Stadion (7000 Zuschauer)