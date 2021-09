Mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben am Samstag an einer Demonstration gegen hohe Mieten in Berlin teilgenommen. Unter dem Motto „Wohnen für Alle! Gemeinsam gegen hohe Mieten und Verdrängung“ begann der Protest gegen 13 Uhr mit einer Kundgebung am Alexanderplatz.

Groß sollte sie werden, bis zu 30.000 Leute erwarteten die Organisatoren vom „Berliner Bündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn“. Angemeldet waren 20.000, die gab auch der Veranstalter am Samstag an. Gekommen sind jedoch deutlich weniger: Die Polizei schätzte zunächst eine kleine vierstellige Zahl, später nannte sie eine "höhere vierstellige Zahl".

Ein Lastwagen ist mit einem Banner geschmückt, auf dem steht "Gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn". Mehrere Redner von unterschiedlichen Organisationen aus ganz Deutschland nutzen den LKW als Bühne, um über Lautsprecher ihre Forderungen zu formulieren.

Die Kernforderungen lauten übereinstimmend: ein sechsjähriger Mietenstopp und die Enteignung der großen Immobilienkonzerne.

Alle Demonstranten tragen Masken, die Abstände werden gut eingehalten. Die Veranstalter weisen mehrfach auf die Regeln hin.

Auch Mitglieder von Attac und der IG Metall sind dabei, ebenso wie der Berliner Mieterverein, die Grünen aus Friedrichshain-Kreuzberg mit Canan Bayram, die für die Partei in den Bundestag gewählt werden will und die Initiative "Deutsche Wohnen & Co Enteignen" - mit tanzenden Cheerleaderinnen in ihren Farben lila-gelb. Auch Klaus Lederer, Spitzenkandidat der Partei Die Linke für die Berliner Abgeordnetenhauswahl, geht mit.

Ein Sprecher des Bündnisses sagt bei seiner Rede, dass bundesweit alle Mietkonzerne enteignet werden müssten. Wohnraum dürfe nicht an die Börse. „Wir von unserem Aktionsbündnis fordern einen bundesweiten Mietendeckel von der neuen Bundesregierung.“

Die Gruppe will einen Kurswechsel in der Mieten- und Wohnungspolitik: Mietenstopp, keine Umwandlungen in Eigentum und keine Eigenbedarfskündigungen, keine Räumungen, Enteignungen großer Immobilienkonzerne, bundesweiter Mietendeckel. Entsprechend ist auf Transparenten bei der Kundgebung zu lesen: „Für eine Stadt mit bezahlbaren Mieten für alle“ und „Mieter, spürt eure Macht“.

Stefan Körzell, Vorstandsmitglied beim Deutschen Gewerkschaftsbund, forderte anlässlich der Demo, dass es einen bundesweiten sechsjährigen Mietenstopp geben müsse. „Von der neuen Bundesregierung fordern wir eine neue Wohnungsbaupolitik, die auf mehr bezahlbaren und sozialen Wohnraums setzt“, sagte er.

In früheren Jahren teils Zehntausende auf der Straße

Gegen 13.50 Uhr setzt sich der Zug in Bewegung, die Alexanderstraße entlang Richtung Karl-Liebknecht-Straße. Eine "kleine vierstellige Zahl" Demonstranten habe sie gezählt, teilte die Polizei auf Anfrage gegen 14 Uhr mit. Wegen der großen Abstände, die sich aus den Hygieneauflagen ergeben, ist die Zahl sehr schwer zu schätzen.

Mit Abstand und Masken. Vor der Demo gab es eine Kundgebung. Foto: Frank Bachner

Vom Alexanderplatz ziehen die Demonstranten über Unter den Linden und am Brandenburger Tor vorbei zum Großen Stern. Der Abschluss fand am Nachmittag auf der Straße des 17. Juni statt.

In den vergangenen Jahren hatten mehrfach Tausende bis Zehntausende Menschen in Berlin gegen hohe Mieten demonstriert. An Pfingsten nahmen nach Angaben der Veranstalter 10.000 Menschen teil. Die Polizei zählte damals 2500 Demonstranten. (mit dpa)