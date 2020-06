Ein Berliner Polizeihauptkommissar soll Interna der Polizei zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz in einer Chatgruppe an AfD-Parteifreunde weitergegeben haben. Das berichtet der RBB am Freitag.

Staatsanwaltschaft und Senatsinnenverwaltung bestätigten, dass es ein Ermittlungsverfahren gebe, wollten sich zu den konkreten Vorwürfen aber nicht äußern. Nach dem Bericht des ARD-Politikmagazins „Kontraste“ und des NDR wird gegen den Polizeihauptkommissar wegen des Verdachts auf Verrat von Dienstgeheimnissen ermittelt

Wie brisant die geteilten Interna waren, ist unklar. Nach Tagesspiegel-Informationen war der Mann 2016 in einem Abschnitt in Berlin-Treptow tätig.

Erste Infos schon 90 Minuten nach der Tat

Dem Bericht zufolge soll Detlef M. AfD-Mitglied sein. Er soll in einer Telegram-Chatgruppe, in der Neuköllner AfD-Mitglieder gewesen sind, bereits 90 Minuten nach dem Anschlag des Attentäters Anis Amri am 19. Dezember 2016 Informationen geteilt haben.

Am Tag danach sollen die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung des Lkw, mit dem Amri den Anschlag beging, über die Telefonnummer des Beamten an die Gruppe geschickt worden sein.

Zudem heißt es in dem Bericht, in dem Chat sollen islamophobe Äußerungen getätigt und der Holocaust geleugnet worden sein.

Auch Chatmitglied: Tatverdächtiger in der rechtsextremen Neuköllner Anschlagsserie

Unter den zwölf Mitgliedern der Messenger-Gruppe soll demnach auch Tilo P. gewesen sein, einer der Tatverdächtigen in der rechtsextremen Neuköllner Anschlagsserie, der demnach mittlerweile aus der AfD ausgetreten sein soll.

Bei den Ermittlungen zu der Anschlagsserie sei das Handy von P. sichergestellt worden, bei dessen Auswertung die Ermittler auf die Chatgruppe gestoßen sein sollen, heißt es beim RBB.

Mit Blick auf Neukölln war immer wieder von vielen Politikern und Initiativen scharf kritisiert worden, dass die Ermittlungen wegen der Anschläge bislang weitgehend ohne Ergebnisse blieben.

Die Kriminalpolizei und Innensenator Andreas Geisel (SPD) mussten sich dafür mehrfach rechtfertigen und weitere Anstrengungen zusichern. Trotzdem gibt es bislang keine Festnahmen.

In Neukölln sorgten in den vergangenen Jahren Brandstiftungen und Bedrohungen für Verunsicherung. Seit 2016 wurden mehr als 50 rechtsextreme Angriffe verübt, darunter 16 Brandanschläge. Sie richteten sich gegen Büros von Politikern und Häuser von Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus positioniert hatten. Im vergangenen Jahr gab es mehr als 100 laufende Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass „wegen Äußerungen im Rahmen einer Chatgruppe gegen einen Berliner Polizeibeamten wegen Verdachts des Verrats von Dienstgeheimnissen ermittelt wird“. Ein Sprecher von Geisel (SPD) erklärte: „Der Sachverhalt ist hier bekannt. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens werden wir uns dazu jedoch nicht äußern (können).“ Die Polizei antwortete zunächst nicht auf eine Anfrage.

Dass Detlef. M. Dienstgeheimnisse an eine AfD-Chatgruppe verraten hat, in der offenbar auch ein Beschuldigter der Neuköllner Anschlagsserie teilgenommen hat, will Innenpolitiker Niklas Schrader (Linke) am Montag im Innenausschuss thematisieren.

Linke-Innenpolitiker Schrader: Nicht jeder Anschlag ein Einzelfall

„Was hatte er für einen Zugang zu Polizeidaten, wer war noch in der Chat-Gruppe, und gab es im Zusammenhang mit den Anschlägen ein Leck bei der Polizei“, will Schrader wissen. Die Linke fordert seit längerem die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses.

Schrader glaubt nicht, dass jeder Anschlag als Einzelfall registriert werden sollte: „Wir haben ein Problem in der Berliner Polizei. Und das muss unabhängig untersucht werden.“

Mit der Datenweitergabe in eine AfD-Chatgruppe wird sich wohl auch der Amri-Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus beschäftigen. Seit gut zwei Monaten beschäftigt sich der Ausschuss mit den Geschehnissen am Tattag, mit den polizeilichen Strukturen und der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden.

Welche Informationen könnte Detlef M. 90 Minuten nach dem Attentat auf dem Breitscheidplatz verraten haben? Zu diesem Zeitpunkt ging man in der Polizeiführung noch nicht einmal von einem Anschlag aus. Lediglich Beamte im Staatsschutz mutmaßten intern, dass es sich um einen Anschlag handeln müsse.

Erst drei Stunden später nach dem Attentat um 20.02 Uhr stufte die Einsatzleitung die Lage nicht mehr als Amok, sondern als Terroranschlag ein und rief die „Maßnahme 300“ aus. Dadurch wurde eine systematische Kontrolle islamistischer Gefährder in Deutschland ausgelöst. Noch in der Nacht überprüften Teams des mobilen Einsatzkommandos und weitere Fahndungsgruppen 40 bekannte islamistische Gefährder in Berlin.

Der Name Anis Amri aber fiel zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Denn erst 19 Stunden später wurden das Portemonnaie mitsamt Duldungspapieren in dem Lkw-Führerhaus gefunden. Das war um 16.45 Uhr am 20. Dezember. Dass der Name Amri mitsamt Foto danach schnell in die Öffentlichkeit kam, ist bereits bekannt.

„Durchstechereien sind hochärgerlich, weil sie die Ermittlungstätigkeit der Polizei gefährden“, sagte Stephan Lenz (CDU), Vorsitzender des Ausschusses. Er schließt nicht aus, dass sich der Ausschuss in dem Zusammenhang mit Detlef M. befasst.

Deutlicher wird SPD-Innenpolitiker Frank Zimmermann. „Die Sache ist dringend aufklärungsbedürftig. Offenbar hat der Polizeibeamte sensible Daten weitergegeben. Wir werden uns im Ausschuss darum kümmern“, sagte Zimmermann. Linkspolitiker Schrader plädiert ebenfalls dafür.

Grünen-Politiker und Obmann im Amri-Untersuchungsausschuss, Benedikt Lux, sagte dem Tagesspiegel, der Verdacht „wiegt schwer, dass es zu einem Verrat von Dienstgeheimnissen gekommen ist“. Das sei kein Kavaliersdelikt, sondern könne mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren geahndet werden. Lux will prüfen, ob Detlef M. als Zeuge vernommen werden kann.

FDP-Obmann: Ermittlungserfolg kann durch Leak enorm gefährdet werden

Der Obmann der FDP-Fraktion im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss des Bundestages, Benjamin Strasser, teilte mit: „Polizeiinterne Informationen haben in AfD-Chats genauso wie in anderen externen Chatgruppen nichts zu suchen. Der Ermittlungserfolg kann durch so ein Fehlverhalten von Polizeibeamten massiv gefährdet werden. Es ist nun hochgradig wahrscheinlich, dass die Informationen aus dieser Chatgruppe auch in weitere Kreise im Umfeld der AfD geflossen sind.“

Und auch Karsten Woldeit, Obmann der AfD im Ausschuss, will wissen, „welche sensiblen Daten“ der Polizeibeamte Detlef M. weitergegeben haben soll. „Das kann man mit Sicherheit thematisieren“, sagte Woldeit.

Der Untersuchungsausschuss tagt am kommenden Freitag das letzte Mal vor der Sommerpause. Für weitere Zeugenvernehmungen hat der Ausschuss nach den Parlamentsferien noch Zeit eingeräumt. (Tsp/mit dpa)