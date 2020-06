Ein Berliner Polizeihauptkommissar soll Interna der Polizei zum Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz in einer Chatgruppe an AfD-Parteifreunde weitergegeben haben. Das berichtet der RBB am Freitag.

Demnach ermittle die Staatsanwaltschaft nach Informationen des ARD-Magazins "Kontraste" und des NDR wegen des Verdachts auf Verrat von Dienstgeheimnissen.

Wie brisant die Informationen sind, ist unklar. Nach Tagesspiegel-Informationen war der Mann 2016 in einem Abschnitt in Berlin-Treptow tätig.

Erste Infos schon 90 Minuten nach der Tat

Dem Bericht zufolge soll Detlef M. AfD-Mitglied sein. Er soll in einer Telegram-Chatgruppe, in der Neuköllner AfD-Mitglieder gewesen sind, bereits 90 Minuten nach dem Anschlag des Attentäters Anis Amri am 19. Dezember 2016 Informationen geteilt haben.

Am Tag danach sollen die Ergebnisse der kriminaltechnischen Untersuchung des Lkw, mit dem Amri den Anschlag beging, über die Telefonnummer des Beamten an die Gruppe geschickt worden sein.

Zudem heißt es in dem Bericht, in dem Chat sollen islamophobe Äußerungen getätigt und der Holocaust geleugnet worden sein.

Unter den Mitgliedern der Messenger-Gruppe soll demnach auch Tilo P. gewesen sein, einer der Tatverdächtigen in der rechtsextremen Neuköllner Anschlagsserie, der demnach mittlerweile aus der AfD ausgetreten sein soll.

Bei den Ermittlungen zu der Anschlagsserie sei das Handy von P. sichergestellt worden, bei dessen Auswertung die Ermittler auf die Chatgruppe gestoßen sein sollen, heißt es beim RBB.

In Neukölln sorgten in den vergangenen Jahren Brandstiftungen und Bedrohungen für Verunsicherung. Seit 2016 wurden mehr als 50 rechtsextreme Angriffe verübt, darunter 16 Brandanschläge. Sie richteten sich gegen Büros von Politikern und Häuser von Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus positioniert hatten.

Am 1. Februar 2018 wurden das Auto eines Buchhändlers, der schon früher Ziel von Angriffen und Drohungen aus der rechtsextremen Szene war, sowie der Wagen von Ferat Kocak, Neuköllner Bezirkspolitiker der Linkspartei, angezündet. Im vergangenen Jahr gab es mehr als 100 laufende Ermittlungen der Kriminalpolizei dazu. (Tsp/dpa)