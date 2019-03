Berlins Schulen sind größenteils gut in den Streiktag gestartet

Viele Schüler haben sich mit dem Rad in die S- oder U-Bahn gestellt, um den Wegfall der Busse zu kompensieren, oder sie haben einen längeren Fußweg einkalkuliert, meldet Kollegin Susanne Vieth-Entus. "Wir haben bisher keine Abmeldungen", heißt es etwa aus dem Beethoven-Gymnasium in Lankwitz: Von der dortigen S-Bahn seien es "15 bis 20 Minuten" zu Fuß, berichtet die Sekretärin.

"Der Streik ist nicht zu spüren", lautet die Ansage aus der Schule im Grünen Grund in Lichtenberg am Landschaftspark Herzberge, nachdem der Unterricht um 8 Uhr begonnen hatte. Auch in der Gustav-Heinemann-Schule am südlichen Stadtrand in Marienfelde herrscht keine Streikstimmung: "Die Schüler fahren eben S-Bahn" heißt es lapidar.