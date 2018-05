Wie kann man das Unsichtbare sichtbar machen – oder vielmehr, erlebbar? Um diese Frage ging es beim Panel zur VR im Journalismus. Liam Maloney ist Fotojournalist und war lange in Syrien tätig. „Man hat in seinem Leben so viele schreckliche Fotos von Kriegsopfern und Gewalt gesehen, das erzeugt doch nur einen Schock. In gewisser Weise ähneln sich alle diese Bilder“, sagt er.

Deshalb müsse man neue Wege finden, um das Interesse der Menschen für solche Themen zu wecken. Es sei aber auch falsch zu glauben, dass man jemandem einen fünfminütigen VR-Film zeigen könnte, und derjenige dann wirklich weiß, wie es in einem Kriegsgebiet ist.

Sophie Schulenburg arbeitet für den WDR an VR- und AR-Projekten. Unter anderem hat sie an dem Argumented-Reality-Film „Berlin Paris Terror“ mitgearbeitet, in dem Menschen, die bei Terroranschlägen in Paris und Berlin anwesend waren, ihre Geschichten erzählen. Für Schulenberg ist es besonders wichtig, die Opfer nicht zu retraumatisieren.

Aber auch die Zuschauer sollen natürlich kein traumatisches Erlebnis haben. Deshalb sei es wichtig, verantwortungsvoll mit diesem neuen Medium umzugehen und Wege zu finden, wie man etwas erzählen kann, ohne alles zu zeigen.