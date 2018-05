Wenn Start-ups Städte planen

In Berlin fühlen sich nicht nur Technologie-Start-ups wohl, auch Google drängt in die Stadt und will in Kreuzberg einen Campus aufbauen. Viele Anwohner sind not amused. Wie Tech-Firmen die Stadt mitgestalten, darüber diskutiert auch die re:publica. Unser Reporter Jakob Pontius hört sich vor Ort um:



Felix Hartenstein vom Institut für Wirtschaft und Stadt hat im Silicon Valley untersucht, wie Konzerne Stadtentwicklung verstehen. Er sagt: „Firmen haben schon Visionen für Stadtentwicklung. Aber sie schauen natürlich durch ihre Brille auf das Thema. Sie wollen Geld verdienen. Ein Autokonzern sieht vor allem viele Straßen.“ Politik und Zivilgesellschaft müssten entscheiden, ob diese Vision zu ihrer Vorstellung von Stadt passt. Und dann Firmen, die sich ansiedeln wollen, entsprechende Bedingungen stellen.

Unternehmensgesteuerte Stadtentwicklung hat nicht das Gemeinwohl im Blick, sondern den eigenen Profit, klar. Beides könne sich treffen, aber dafür brauche es Gesetze und Regulierung, glaubt Katalin Gennburg, Sprecherin für Stadtentwicklung der Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus Berlin. Sie plädiert dafür, aus Berlin eine öffentliche Smart City zu machen, keine private. Gennburg lobt Barcelona: Dort sei es gelungen, die Stadt zurückzuerobern. Besonders angetan haben es ihr öffentliche „Fab Labs“ in der katalanischen Hauptstadt. Sie nennt sie „digitale Bibliotheken des 21. Jahrhunderts“, wo Schüler nachmittags hingehen könnten zum Programmieren lernen.