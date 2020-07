Mit 200 Beamtinnen und Beamten, unter anderem aus einer Einsatzhundertschaft, ist die Berliner Polizei am Donnerstagmorgen in die Rigaer Straße in Friedrichshain ausgerückt, das Zentrum der autonomen Szene der Stadt. Wie die Polizei bei Twitter mitteilte, würden auf richterliche Anordnung "einzelne Wohnungen eines Wohnprojekts" durchsucht. Dabei handelt es sich um die Rigaer Straße 94. Die Maßnahmen stehen nach Polizeiangaben "im Zusammenhang mit begangenen Straftaten einzelner Personen".

Es würden derzeit zwei richterliche Durchsuchungsbeschlüsse zu zwei unterschiedlichen Ermittlungsverfahren vollstreckt, sagte eine Sprecherin der Berliner Polizei. Konkret gehe es um eine gefährliche Körperverletzung und eine Urkundenfälschung. Die Durchsuchungen hätten das Ziel, Beweismittel aufzufinden.

Im Januar 2020 sei eine Polizeibeamtin mittels eines Laserpointers geblendet worden. Sie habe eine Augenverletzung davongetragen. Die Urkundenfälschung hätte die Zielrichtung gehabt, sich widerrechtlich zu bereichern. In diesem Zusammenhang werde gegenwärtig auch eine Wohnung in der Karl-Marx-Allee durchsucht.

Die Durchsuchungen hätten um sieben Uhr begonnen und würden derzeit noch andauern, berichtete die Sprecherin um kurz vor halb neun am Morgen aus der Rigaer Straße. Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mitteilte, wurde die Rigaer Straße zwischen Liebig- und Zellestraße gesperrt.

Bewohner der Rigaer 94: Teile des Hauses von Polizei "besetzt"

Auch wenn die Beamten eine Tür des Gebäudes mit Gewalt hätten öffnen müssen, sei die Lage ruhig und es gebe keinen Widerstand gegen die Durchsuchung. Wie lange der Einsatz dauert, war zunächst unklar. In der Rigaer Straße und Umgebung stehen noch einige symbolträchtige und zum Teil besetzte Häuser der linksradikalen Szene. Immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, oft werden Beamte angegriffen.

Bewohner des Hauses twitterten Bilder von Polizisten auf dem Dach und im Treppenhauses. Die Polizei (im Jargon der Autonomen: "Bullen") sei am Morgen in den Hof "eingebrochen" und habe "Teile des Vorderhauses besetzt". Außerdem würden vor der Tür Autos abgeschleppt. (mit dpa)