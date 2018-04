Die Polizei hat einen Anschlag während des Berliner Halbmarathons am Sonntag verhindert. Zuerst hatte die "Welt" davon berichtet. Demnach hätten Spezialkräfte vier Männer festgenommen, schrieb die Zeitung. Die Polizei meldet die Festnahme von verdächtigen Personen im Alter von von 18 bis 21 Jahren.

Der Hauptverdächtige gehört zum privaten Umfeld des Tunesiers Anis Amri, der 2016 den Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche mit zwölf Toten verübte, wie Sicherheitsbehörden gegenüber dem Tagesspiegel bestätigten.

Meldungen, wonach dieser geplant hätte, mit zwei extra scharf geschliffenen Messern Zuschauer und Teilnehmer des Laufs anzugreifen und zu töten, sind nach demnach allerdings falsch. Am Rande des Sportereignisses am Adenauertunnel hatte es eine Messerstecherei gegeben, die mit dem geplanten Anschlag nach offenbar nichts zu tun hatte.

In der Wohnung eines mutmaßlichen Komplizen sollen nach "Welt"-Angaben Sprengstoff-Hunde angeschlagen haben. Die Berliner Polizei machte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP dazu zunächst keine Angaben, ein Sprecher kündigte aber eine gemeinsame Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft in Kürze an. Auf Twitter teilte die Polizei am Nachmittag mit, dass es sechs Festnahmen gegeben habe, ohne sich jedoch direkt auf den verhinderten Anschlag zu beziehen.

In der Wohnung des Hauptverdächtigen in der Budapester Straße stellte die Polizei Beweismittel und Datenträger sicher.

Die "Welt" zitierte einen hochrangigen Polizeiführer mit den Worten: "Wir werten noch aus. Aber das war wahrscheinlich knapp." Eine konkrete Gefahr habe allerdings offenbar nicht existiert, da der Hauptverdächtige seit langem unter Beobachtung der Sicherheitskräfte gestanden habe.

Nach Tagesspiegel-Informationen fanden die Festnahmen am Sonntagmitttag, also nach dem Start des Sport-Ereignisses statt. Am Sonntagvormittag hatte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärt, angesichts der Attacke von Münster habe er die ohnehin verschärften Sicherheitsvorkehrungen noch einmal überprüfen lassen.

Nach Informationen des Tagesspiegels war der Hauptverdächtige zuvor zwei Wochen dauerobserviert worden. Er war den Behörden aus den Nachermittlungen zum Amri-Anschlag in Berlin bekannt, hieß es aus Sicherheitskreisen. Zuletzt gab es offenbar einen Hinweis durch einen ausländischen Geheimdienst, wonach der Mann einen Anschlag auf den Halbmarathon plane. Daraufhin hätten die Sicherheitskräfte am Sonntag eingegriffen. (Tsp, Reuters, AFP, epd)