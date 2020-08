Das Geschehen auf der Berliner Stadtautobahn am Dienstagabend war offenbar dramatischer als bislang angenommen. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, Martin Steltner, sagte bei einer Pressekonferenz am Mittwoch über den 30-jährigen Tatverdächtigen: "Der Mann ist dringend tatverdächtig, gezielt Jagd auf Motorräder gemacht zu haben." Zwei habe er erfolgreich gerammt, einen Motoroller touchiert.

Insgesamt drei Menschen wurden verletzt, einer von ihnen, ein Feuerwehrmann, schwebt in Lebensgefahr. Er ist schwerstverletzt am Kopf und an den Wirbeln, sagte Steltner. „Es ist nicht klar, ob er durchkommt“, hieß es in Sicherheitskreisen. In einem Auto wurden zudem drei Insassen verletzt, als der Täter einen Motorradfahrer auf den Wagen schob.

Der tatverdächtige Iraker Sarmad A. rollte nach dem letzten Angriff auf der Autobahn einen Gebetsteppich aus und begann zu beten. Ein Streifenpolizist, zufälligerweise mit arabischem Hintergrund, näherte sich dem Täter, sprach ihn an, zog ihn vom Fahrzeug weg und nahm ihn fest. Die Courage des Beamten sei beeindruckend, heißt es. Der Polizist habe sich nicht davon einschüchtern lassen, dass Sarmad A. mit gefährlichen Gegenständen in der Kiste auf seinem Auto drohte.

Der 1990 in Bagdad geborene und in einer Flüchtlingsunterkunft in Reinickendorf lebende Sarmad A. ist der Polizei schon länger bekannt. 2018 fiel er in dem Heim mit Körperverletzungsdelikten auf.

Bei einem Vorfall bedrohte er auch Polizisten und rollte, wie jetzt auf der Autobahn, einen Gebetsteppich aus. Der Iraker kam im August 2018 in die Psychiatrie, wurde aber nach kurzer Zeit wieder entlassen. Laut Staatsanwaltschaft hat er einen Duldungsstatus.

Der Tatort auf der A100 am Mittwoch. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Möglicherweise hat sich Sarmad A. in der Flüchtlingsunterkunft radikalisiert. Der Iraker habe in Kontakt zu einem als Gefährder bekannten Islamisten gestanden, heißt es aus Sicherheitskreisen. Der Gefährder werde dem Spektrum der Terrormiliz „Islamischer Staat“ zugeordnet.

"Es gibt bislang keine Erkenntnisse, dass weitere Personen an der Tat direkt beteiligt sind", sagt Steltner am Mittwoch. Es gebe allerdings Hinweise, die ins islamistische Milieu führen, bestätigte er. Weitere Details nannte er auf Nachfrage nicht.

Haftbefehl wegen dreifachen versuchten Mordes beantragt

Die Generalstaatsanwaltschaft hat einen Haftbefehl gegen Sarmad A. wegen mindestens dreifachen versuchten Mordes beantragt. Das Gericht wird im Laufe des Tages entscheiden.

Die vermeintlichen Unfälle auf der Berliner Stadtautobahn soll Sarmad A. absichtlich herbeigeführt haben. „Die Abläufe und unsere derzeitigen Ermittlungsergebnisse lassen einen Anschlag vermuten“, sagte Martin Steltner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Berlin, dem Tagesspiegel.

Ermittler arbeiten auf der Berliner Stadtautobahn A100 in Höhe der Ausfahrt Alboinstraße. Foto: Paul Zinken/dpa

Äußerungen von A. legten außerdem ein islamistisches Motiv nahe. Nach Tagesspiegel-Informationen hatte der Mann auf der Autobahn A100 unter anderem „Allahu Akbar“ gerufen und gesagt: „Keiner kommt näher, sonst werdet ihr sterben“.

Gegen den Iraker werde wegen versuchten Mordes in mehreren Fällen ermittelt, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Die Zusammenstöße seien absichtlich verursacht worden. „Aufgrund der Umstände gehen wir nicht von einem zufälligen Unfallgeschehen aus.“

Staatsanwaltschaft: Hinweise auf psychische Labilität

In einer Pressemitteilung am Mittwoch schrieb die Berliner Staatsanwaltschaft: "Zusätzlich gibt es Hinweise auf eine psychische Labilität. Anhaltspunkte für eine Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung hat die eigens ins Leben gerufene Ermittlungsgruppe „Motorrad“ des Polizeilichen Staatsschutzes bislang nicht feststellen können."

Der Mann war nach Tagesspiegel-Informationen von den deutschen Sicherheitsbehörden bislang nicht als islamistischer Gefährder gelistet und soll auch nicht unter Beobachtung der Sicherheitsbehörden gestanden haben. Er war aber bereits polizeilich bekannt.

Wegen der Ermittlungen der Polizei gab es Sperrungen auf der südlichen Stadtautobahn. Foto: Paul Zinken/dpa

Am Mittwoch wurde bekannt, dass der mutmaßliche Täter im Internet Hinweise auf die geplante Tat veröffentlichte, bevor er mit einem Fahrzeug mehrere Menschen verletzte. Auf seiner Facebook-Seite hatte der Iraker am Tattag Fotos des Autos, mit dem er später absichtlich mehrere Fahrzeuge rammte, sowie religiöse Sprüche gepostet.

Auf Arabisch schrieb er einen Text, in dem es heißt, er wolle am Freitag Palästina betreten, und: Gott ist groß. Außerdem schrieb er das Wort "Märtyrer". Auf den Fotos sieht man den schwarzen Opel Astra, mit dem A. den Anschlag verübt haben soll. Er hat ein Berliner Kennzeichen.

Ein Polizist bereitet den Einsatz einer Drohne vor auf der A100 in Höhe der Ausfahrt Alboinstraße. Foto: Paul Zinken/dpa

Der Autofahrer war am Dienstagabend gegen 18.35 Uhr auf der Stadtautobahn A100 entlang gerast und hatte mehrere andere Verkehrsteilnehmer gerammt. Wie die Polizei am Abend mitteilte, soll der Mann nacheinander in drei Unfälle in Wilmersdorf, Schöneberg und Tempelhof involviert gewesen sein. Als sein Auto stand, sei er ausgestiegen und habe behauptet, in einer Kiste, die er auf die Straße stellte, befinde sich ein gefährlicher Gegenstand.

Der Staatsschutz ermittelt

Aufgrund der Äußerungen des Mannes ging die Polizei mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen vor. Kriminaltechniker durchleuchteten die Kiste, einer Polizeisprecherin zufolge fanden sie aber nichts Verdächtiges. Die Kiste sei gegen 22.30 Uhr mit einem Wassergewehr aufgeschossen worden. In ihr habe sich der ersten Untersuchung zufolge Werkzeug befunden. Sprengstoffspuren - von denen in Medienberichten kurzzeitig die Rede gewesen war - seien dagegen im Auto nicht gefunden worden, sagte die Sprecherin der Polizei. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Am Abend übernahm der Staatsschutz die Ermittlungen, weil eine politische oder religiöse Tatmotivation nicht ausgeschlossen werden könne. Das liege an Verhalten und Äußerungen des Tatverdächtigen bei der Festnahme, hieß es. Am Morgen erhärtete sich dieser Verdacht.

Autobahn wurde am Mittwoch für Ermittlungen gesperrt

Die A100 war über mehrere Stunden bis in die Nacht in beide Richtungen gesperrt, es bildeten sich lange Staus. Viele Fahrer mussten wegen des kurzzeitigen Verdachts auf Sprengstoff ihre Fahrzeuge verlassen. Am späten Abend wurden sie wieder zu ihren Autos gebracht, damit sie weiterfahren können.

Auch am Mittwochmorgen kam es zu erheblichen Einschränkungen im Berliner Straßenverkehr. Wegen der Ermittlungen der Polizei gab es Sperrungen auf der südlichen Stadtautobahn, die zu Staus führten. Gegen zehn Uhr war die Stadtautobahn in Fahrtrichtung Neukölln zwischen Kurfürstendamm und Alboinstraße komplett gesperrt. Am Morgen warnte die Verkehrsinformationszentrale: „Wer heute morgen unbedingt über den Stadtring fahren muss, sollte wesentlich mehr Zeit einplanen.“

Für die Ermittlungen am Tatort wurde die Stadtautobahn am Mittwoch zeitweise in beiden Richtungen gesperrt. Foto: REUTERS/Fabrizio Bensch

Gegen Mittwochmittag hatte die Polizei die Untersuchungen vor Ort zum größeren Teil beendet. Die Sperrungen der Autobahn Richtung Neukölln wurden weitgehend aufgehoben. Zwischen Kurfürstendamm und Hohenzollerndamm gab es laut Verkehrsinformationszentrale allerdings weiterhin eine Sperrung.

Polizei setzte Drohne für Ermittlungen ein

Die Kriminalpolizei hatte für die Untersuchungen ganze Fahrbahnen gesperrt und am Dienstag auch eine Drohne für Video- und Fotoaufnahmen aus der Luft eingesetzt. Während die Drohne flog, mussten aus Sicherheitsgründen beide Fahrtrichtungen der Autobahn gesperrt werden.

Das stark beschädigte Auto des Fahrers stand zuletzt auf der Autobahnausfahrt Alboinstraße in Berlin-Tempelhof in Fahrtrichtung Osten und Neukölln. Dort in der Nähe hatte sich wohl der dritte Crash ereignet. Auf der Fahrbahn lagen einige Trümmer und ein Motorradhelm. Ein Motorrad war quer in die Front des Wagens geklemmt, wie auf Fotos zu sehen war. Offenbar hatte der Fahrer das Motorrad mit großer Gewalt gerammt. Insgesamt wurden drei Menschen schwer und drei weitere leicht verletzt.

Kriminaltechniker untersuchen auf der Berliner Stadtautobahn A100 auf der Höhe der Ausfahrt Alboinstraße einen Pkw. Foto: dpa/Paul Zinken

Die anderen beiden Zwischenfälle, bei denen der Mann andere Fahrzeuge rammte, geschahen weiter westlich auf der Autobahn in Wilmersdorf und Schöneberg.

Müller: "Meine Gedanken sind bei den Verletzten und deren Angehörigen"

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat mit Entsetzen auf den mutmaßlich islamistisch motivierten Anschlag auf der Stadtautobahn reagiert. „Es schockiert mich zutiefst, dass der Unfall auf der A 100 offenbar absichtlich herbeigeführt wurde und der Vorfall auf der Autobahn von der Ermittlern inzwischen als Anschlag eingestuft wird“, erklärte der SPD-Politiker am Mittwoch auf Twitter. „Ich wünsche allen Opfern schnelle Genesung und viel Kraft für diese schwere Zeit. Meine Gedanken sind bei den Verletzten und deren Angehörigen.“

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) teilte am Mittwoch mit, man gehe nach jetzigem Stand der Erkenntnisse von einem islamistischen Anschlag aus; ein religiös motivierter Tathintergrund sei nicht auszuschließen. Dies würden jetzt die weiteren Ermittlungen zeigen.

"Ich bin bestürzt, dass Unbeteiligte aus dem Nichts heraus Opfer einer Straftat geworden sind", so Geisel. "Wenn ein Auto gezielt auf Motorradfahrer auffährt, haben diese keine Chance. Ich hoffe, dass die drei Schwerverletzten sich rasch wieder erholen. Einer von ihnen ist Angehöriger der Berliner Feuerwehr, der auf dem Heimweg war. Ihnen allen gelten unsere Genesungswünsche."

Auf Twitter teilte Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Mittwoch mit: "Leider müssen wir von einem islamistischen Anschlag ausgehen. Den Verletzten wünsche ich schnelle und vollständige Genesung. Die Zentrale Anlaufstelle wird Kontakt mit den Opfern und Angehörigen suchen." Um 15 Uhr würden Generalstaatsanwältin Margarete Koppers und er im Rechtsausschuss informieren. (mit dpa)