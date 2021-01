Hat ein Bezirkspolitiker einen Imbissbesitzer in Kreuzberg bedroht und schließlich sogar angegriffen? Die Polizei meldete am Montag einen entsprechenden Vorfall in Kreuzberg.

Demnach soll ein 55-Jähriger dort am Sonntag gegen 16.30 Uhr den Inhaber eines Imbissstands rassistisch beleidigt und den 41-Jährigen dazu aufgefordert haben, Aufenthaltsdokumente und Betriebsunterlagen vorzuzeigen.

Als sich der Imbissbetreiber weigerte, soll der Mann eine Plastikflasche vom Tresen genommen und sie in den Innenraum geworfen haben - dabei löste sich der Deckel und die Sauce traf Gesicht und Kleidung des Opfers.

Alarmierte Polizisten überprüften den 55-Jährigen. Er gab dabei an, Alkohol getrunken zu haben und händigte den Ausweis einer Bezirksverordnetenversammlung aus. Die Polizei ließ ihn wenig später gehen, ermittelt wird nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung.

[Das Neueste aus Ihrer Nähe: In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Mehr zum Thema Was steht an, wer kandidiert? Das wird 2021 in Berlins Bezirken wichtig

Aus Sicherheitskreisen erfuhr der Tagesspiegel, dass es sich bei dem Mann um ein CDU-Mitglied handeln soll. Unklar ist, für welche Bezirksverordnetenversammlung er einen Ausweis hat. Nur Verordnete erhalten einen solchen Ausweis, Fraktionsmitarbeiter nicht. (Tsp)