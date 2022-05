Die geplante umstrittene Polizeiwache am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg kann bis zu 3,75 Millionen Euro kosten - und wird damit noch einmal deutlich teurer. Zusätzlich zu den bisher im Haushalt veranschlagten 250.000 Euro seien nun weitere 3,5 Millionen Euro für die Einrichtung der Wache eingeplant, sagten Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und der SPD-Fraktionsvorsitzende Raed Saleh am Montag bei einem Besuch des künftigen Standortes.

Im April war zunächst von einer Verzehnfachung der Kosten auf 2,5 Millionen Euro ausgegangen worden. Beim Zeitplan gibt es Verzögerungen. Spranger wollte die Wache bis Jahresende eröffnen. Nun soll im Januar 2023 im 1. Stock des Hochhauses über der darunter liegenden Adalbertstraße die Arbeit aufnehmen.

Nach Angaben der Polizei soll die Wache mit drei Polizisten pro Schicht rund um die Uhr besetzt sein. Eine Mieter-Vereinigung aus dem Hochhaus lehnte den Einzug der Polizei in das Gebäude ab. Nun tun sich auch Unternehmer und Gewerbetreibende vor Ort zusammen: Sie befürworten zwar eine Kotti-Woche - aber nicht an dem von Spranger favorisierten Standort in dem Gebäuderiegel.

Spranger verteidigte ihr Prestigeprojekt, das auch polizeiintern für Unmut sorgt. Trotz intensiver Bemühungen und Suche habe sich kein anderer Ort finden lassen. Mit den Anwohnern werde seit Jahren diskutiert. "Wir haben schon sieben Jahre verloren", sagte sie. In dieser Zeit sei die Kriminalität weiter angestiegen. Das Kottbusser Tor mit seinen vielen Kneipen und Imbissen gilt auch als Ort mit Straßenkriminalität, Drogenhandel und einer teilweise polizeifeindlichen Szene.

Die 200 Quadratmeter großen Räume werden derzeit von Altlasten befreit, ab Juni soll der Ausbau für die Polizei beginnen. Teuer werden laut der Berliner Immobiliengesellschaft (BIM) vor allem Grundsanierung, Polizeitechnik und das Sicherheitsglas für die Fenster. Außerdem gebe es derzeit eine an sich schwierige Lage auf dem Baumarkt. "Sicherheit darf uns was kosten, Sicherheit muss uns was kosten", sagte Saleh. Die 3,75 Millionen Euro sollen einen Puffer für die Finanzierung enthalten.

Weitere Proteste gegen Spranger geplant

Spranger muss sich derweil weiter mit Protesten gegen die geplante Polizeiwache auseinandersetzen. Unter dem Titel "Sprangers Show nicht ungestört lassen" will eine linksradikale Initiative am Dienstagabend ein "Politisches Dinner" der Berliner Wirtschaftsgespräche mit Spranger stören.

Die Veranstaltung in einem Hotel zur Ausrichtung der Innenpolitik zeige, dass es bei den Planungen zur Polizeiwache nicht um Interessen und Bedürfnisse der Anwohner gehe, hieß in der Ankündigung. Indirekt wird zu Eierwürfen wie kürzlich auf die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) aufgerufen.

Anfang letzter Woche wurde daraufhin ihr Wahlkreisbüro im Stadtteil Biesdorf in Marzahn vermutlich von Linksextremisten beschädigt und beschmiert. Auf die Scheibe wurde in großen Buchstaben die Parole "Keine Kottiwache" geschrieben.

Das Kottbusser Tor gilt als Ort mit viel Kriminalität, Kneipen, Drogenhandel und einer teilweise polizeifeindlichen Szene. Geplant ist die neue Wache im 1. Stock eines Hochhauses über der darunter liegenden Straße. (mit dpa)