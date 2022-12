RSV an Schulen

Die Kombination Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) und Grippe fegt auch durch Berlins Schulen. Die Eltern der Klecks-Grundschule in Pankow wissen das spätestens seit Donnerstagmorgen: „Wie Sie sicher schon der Presse entnommen haben ärgert uns nun die nächste WELLE. Diesmal ist es nicht Corona“, schrieb die Schulleitung. Am Mittwoch habe man in und nach der ersten Stunde 20 Kinder wieder abholen lassen müssen. „Viele Kinder haben starke Erkältungssymptome, fühlen sich schlapp oder haben auch Fieber“, heißt es in dem Schreiben, Gestern mussten wir in und nach der ersten Stunde 20 Kinder abholen lassen. Die Kinder erzählten, dass es ihnen schon zu Hause nicht gut ging. Liebe Eltern, bitte überlegen Sie , ob ihr Kind wirklich in die Schule kommen kann. Manchmal helfen ja schon 1-2 Tage Ruhe. Einige Klassen sind schon leer gefegt. Im Interesse der gesunden Kinder und Kolleg*innen, würden wir Sie bitten, Ihr Kind nur gesund in die Schule zu schicken. Bitte denken Sie weiter daran, Ihr Kind im Sekretariat zu melden, sollte es einen positiven Schnelltest haben. Vielen Dank für Ihr Verständnis und bleiben Sie gesund. U. Rühle

Martin Karsten, Kinderarzt mit Praxis in Wilmersdorf (ist eine der größten Kinderarztpraxen in Wilmersdorf-Charlottenburg mit zwei Kolleg:innen) Kinderarzt Martin Karsten berichtet von einer „extremen Zunahme von Atemwegsinfekten“ innerhalb der letzten Tage und Wochen. „Die Zahl meiner Patienten ist bestimmt um 300 Prozent gestiegen“, schätzt er. Alle Altersgruppen seien betroffen. Die Kinder klagen über Husten, Schnupfen und Fieber. „RSV und Influenza halten sich dabei die Waage“, sagt er. (Das weiß er, weil seine Praxis regelmäßig Abstriche entnimmt.)Schulkinder müssen wegen Husten, Schnupfen oder Fieber nicht zum Arzt gehen. „Das sind Krankheiten, die von alleine ausheilen. Die Kinder sollen aber eine Woche zu Hause bleiben, um sich auszukurieren“. Nur Kinder, die sich nach sieben Tagen immer noch krank fühlen, noch Fieber haben oder neue Symptome wie Ohrenschmerzen entwickeln, sollten eine Praxis aufsuchen. RSV und Influenza sind für ältere Kita- und Schulkinder keine gefährlichen Krankheiten. Bei Säuglingen und Kleinkindern müssten Eltern etwas genauer hinsehen, ob diese noch gut Luft bekommen. Dass Kinder im Krankenhaus mit Sauerstoff versorgt werden müssen, ist nur in den allerseltensten Fällen notwendig, bei weniger als einem Prozent der Erkrankten. „Ansonsten hilft viel trinken und Ruhe“ („Bei Schmerzen auch Ibuprofen“) „Eltern sollten auf ihre Kinder hören, wenn diese Erkältungssymptome haben und sich nicht gut fühlen, sollen sie zu Hause bleiben. Gesunde Kinder sollen aber in die Schule gehen und nicht vorsorglich zu Hause bleiben.“

Erwachsene können sich jetzt noch vor der Grippe impfen.

Anzeichen für eine Grippe sind hohes und plötzlich eintretendes Fieber

Das RS-Virus RSV – das Respiratorische Synzytial-Virus – verursacht jedes Jahr von November bis April Atemwegserkrankungen mit typischen Symptomen wie Husten und Schnupfen. Bei schweren Verläufen kann eine Lungenentzündung auftreten. Hier sind aber besonders Säuglinge, Kleinkinder und ältere Menschen gefährdet; Schulkinder also tendenziell nicht mehr.

