Hängt da eine Hose im Schulfoyer? Bunte Kunst für Berlins neue Schulen

Ist das eine Hose, die in der Berliner Schule an der Deck baumelt? Offenbar. Das blaue Ding hängt in Haus 05G31, wie Behördenkenner liebevoll flüstern, also in der 31. Grundschule von Berlin-Spandau an der Goltzstraße Ecke Mertensweg (Hakenfelde).

Spandaus neue Grundschule um Constanze Rosengart ging diesen Sommer mit 400 Kids in Betrieb und wächst nach und nach auf 600 Kinder. Das Schulgebäude – es ist ein Förderzentrum für Kinder mit besonderen Bedürfnissen – wird verziert mit Kunst am Bau, damit Schulen keine öden Betonburgen sind.

Der Name des Kunstwerks lautet „Klinkerkleider“ (achten Sie mal aufs Muster) und stammt von Christin Kaiser, 39, Künstlerin aus Erfurt. Zu besichtigen sind die Kunstwerke im Foyer am Dienstag, 17. Oktober von 18 bis 21 Uhr, in der Goltzstraße 25. Zur Eröffnung sprechen Schul-, Kultur- und Gebäudestadträtin Carola Brückner, SPD, sowie der Leiter des Kulturamtes, Ralf F. Hartmann.

Schule Goltzstraße Spandau © Senatsverwaltung für Bildung

„Alle Spandauer Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich diese Kunst-am-Bau-Arbeit anzuschauen und die Gelegenheit der Eröffnung zu nutzen, weil die Schule sonst nicht öffentlich zugänglich ist.“

Die Idee dahinter: „Mit ihrem malerisch anmutenden Eindruck nehmen die „Klinkerkleider“ das gesamte Foyer der Schule für sich ein. Der Kontrast zwischen dem weichen Material Textil und dem harten Motiv des Klinkersteins ist augenscheinlich und die vielfarbige Umsetzung steht sinnbildlich für Diversität, Leichtigkeit und Humor.“

Lesen Sie mehr aus Berlins Bezirken: in den Bezirksnewslettern vom Tagesspiegel, die schon auf 285.000 Abos kommen. Darin bündeln wir Bezirksnachrichten, nennen Kieztermine, Tipps und stellen Nachbarn vor. Kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die aktuellen Themen aus dem neuen Spandau-Newsletter.

90-Millionen-Baustelle Südhafen - und was wird aus dem rostigen Kran, der dort auf der Wiese steht? „Ein Badeschiff!“ - „Ein Hotel!“ - „Ein Hafen für Bootstouristen!“, unser Newsletter-Autor hatte nach einer Begehung des Südhafengeländes wegen des anstehenden dortigen Großprojekts unsere Leserinnen und Leser gefragt, was man denn an dem und mit dem alten, rostigen Kran so machen könnte. Und prompt kamen viele Ideen .

- und was wird aus dem rostigen Kran, der dort auf der Wiese steht? „Ein Badeschiff!“ - „Ein Hotel!“ - „Ein Hafen für Bootstouristen!“, unser Newsletter-Autor hatte nach einer Begehung des Südhafengeländes wegen des anstehenden dortigen Großprojekts unsere Leserinnen und Leser gefragt, was man denn an dem und mit dem so machen könnte. Und prompt kamen . „169,9 Millionen Euro“: Was steckt hinter dem Mega-Schulprojekt in der Wilhelmstadt?

in der Wilhelmstadt? Brandbrief aus der Heinrich-Böll-Schule ans Rathaus: „Katastrophen, Krankheiten, Verzweiflung“

ans Rathaus: „Katastrophen, Krankheiten, Verzweiflung“ Suche nach Büroflächen in Rathausnähe: Bürgeramt im Postviertel oder gar im Karstadt?

oder gar im Karstadt? News aus dem Rathaus: exotische Tiere, AfD-Wahl, Asbest im Ratskeller

Kladower Imchenfest für immer vorbei - aber eine neue Festwiese an der Havel

für immer vorbei - aber eine neue Festwiese an der Havel 90 Jahre Insel Imchen : ein Geburtstagsbrief

: ein Geburtstagsbrief Der Kaffee wird kalt! Das Update zum Bistro am Altstadt-Ufer

Auf nach Israel: Shalom Spandau!

Viele News: Neue Kinderärzte für Spandau, Abrissbagger bei der BVG, Telekom reißt Kladower Bauwerk ab ...

für Spandau, Abrissbagger bei der Telekom reißt Kladower Bauwerk ab ... Viel Kultur: Kindertheaterfest in der Altstadt, Kunst am Bau in Hakenfelde, Chöre in Kladow...

Viele Termine: Straßenbahn, Flüchtlingsheim, Biergarten , Verkehrssäule an der Heerstraße...

, Verkehrssäule an der Heerstraße... Sport: Spandau-Derby und Berlin-Derby im Kegeln

99 Bürgermeister, 1 fehlt: Der Name „Frank Bewig“ fehlt noch immer auf der Rathaus-Tafel

...das alles und noch viel mehr lesen Sie im neuen Spandau-Newsletter. Kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Ich freue mich auf Sie!