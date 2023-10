Staatsschutz ermittelt Durchgestrichener Davidstern und brennendes Auto in Berlin-Kreuzberg

In der Nacht zum Sonntag kam es in Berlin-Kreuzberg möglicherweise zu einem antisemitischen Brandanschlag. Zuerst hat die „B.Z.“ berichtet.

Gegen 1.40 Uhr soll nach Informationen der „B.Z.“ ein Auto am Planufer gebrannt haben. Sowohl vor dem Haus als auch am Planufer befinden sich mehrere Stolpersteine, die an die Deportation von Millionen Jüdinnen und Juden erinnern. Während der Brandbekämpfung stellten die Beamten einen durchgestrichenen Davidstern an der nahegelegenen Hauswand fest. Außerdem fanden die Beamten nach Informationen der „B.Z.“ eine Schmiererei mit der Aufschrift „GAZA“ an der Hauswand.

Ob beide Taten im Zusammenhang stehen, sei derzeit unklar, so der Sprecher der Polizei. Jedoch hat der Polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.