Das große Aufwärtsversprechen

Bumper Harris fand im Jahr 1911 einen neuen interessanten Job. Die Londoner Verkehrsunternehmen stellten den Mann mit der Beinprothese an, damit er in der „Earls Court“-Station die frisch installierte Rolltreppe rauf und runter fuhr. Man wollte zeigen, seht her, wenn selbst der Einbeinige das kann, könnt ihr das auch. Die Rolltreppe war noch jung und exotisch. Im Kaufhaus „Harrod’s“ reichte man den Herren nach überstandener Fahrt einen Brandy, für die Damen hielt man – für den Ohnmachtsfall – Riechsalz bereit.

Ein ähnlicher Komfort ist für die ersten Berliner Rolltreppen nicht überliefert, aber tatsächlich standen an den Rolltreppen uniformierte Diener, die den unsicheren Fahrgästen assistieren sollten. Die erste viel bestaunte Berliner Rolltreppe fand sich im Dezember 1925 im Warenhaus Tietz an der Leipziger Straße. Auf dem Rummelplatz Lunapark in Halensee konnte man sich in diesen Jahren an der längsten Rolltreppe Europas erfreuen. Gleich daneben eine Wackeltreppe, die Shimmy-Treppe, die die Gäste durchschüttelte und mit einem Gebläse den Damen die Röcke hochwirbelte.

Die frühen Rolltreppen waren also ein Kuriosum und Faszinosum, Sehenswürdigkeiten und bald schon ein Aufwärtsversprechen. Auch das berühmte Lokal „Moka Efti“ an der Friedrichstraße, das erst jüngst ein Hauptschauplatz der Serie „Berlin Babylon“ war, prahlte mit einer der ersten Rolltreppen der Stadt. Um mehr Publikum in die Beletage zu saugen, wo man mit maurischen Bögen und orientalischen Gemälden ein Märchen von tausendundeiner Nacht inszenierte, hatte man zur Friedrichstraße hin eine Rolltreppe gebaut.

Jeden Tag wurden im „Moka Efti“ mehr als 25.000 Tassen Kaffee verkauft. Der hellsichtige Beobachter des Stadtraums Siegfried Kracauer analysierte: „Eine Rolltreppe, zu deren Funktionen es vermutlich gehört, den leichten Aufstieg in die höheren Schichten zu versinnbildlichen, befördert immer neue Scharen unmittelbar nach dem Orient, den Säulen und Haremsgitter markieren.“ Kracauer erkannte früh, dass die Rolltreppe nicht nur transportiert, sondern auch Wünsche artikuliert, wer sie betritt, unternimmt eine Reise, flieht den Alltag und wird mit Genuss belohnt.

Immer nur aufwärts, hieß auch das Credo am Hermannplatz in Neukölln, wo 1929 das modernste Kaufhaus Europas eröffnete. Auf 72.000 Quadratmetern Nutzfläche konnte man in Erlebniswelten eintauchen, die neun Etagen wurden durch 24 Rolltreppen verbunden. Der Clou: Die Treppen fuhren nur nach oben und erst eine Stunde vor Geschäftsschluss wurde die Fahrtrichtung umgekehrt.

Das Broken-Escalator-Phänomen

Auf der Rolltreppe am Bahnhof Zoo zu den S-Bahn-Gleisen 5 und 6 kann man es oft erleben. Die Rolltreppe (englisch escalator) ist kaputt, steht, aber dennoch ergreift uns ein leichter Schwindel, ein Taumeln, wenn wir die erste Stufe betreten. Schuld daran ist das Langzeitgedächtnis, das dem Gehirn signalisiert, es müsse sich nun auf eine fahrende Treppe einrichten. Unsere Muskeln spannen sich, unser Fuß sucht den Treppen-Fluss und findet den Stufenstillstand. Weil sich nicht bewegt, was sich sonst immer bewegt, geraten wir durcheinander. Das ist das Broken-Escalator-Phänomen.