Am Donnerstagmorgen ist eine Radfahrerin in der Oderstraße in Berlin-Neukölln bei einem Unfall mit einem Lkw gestorben. Das bestätigte die Polizei dem Tagesspiegel, der genaue Unfallhergang werde derzeit ermittelt.

Die Polizei sperrte die Oderstraße zwischen Emser Straße und Silbersteinstraße ab. Das Rad der Frau, zu der die Polizei noch keine Angaben machte, wurde bei dem Unfall zerquetscht. Die Polizei untersuchte am Vormittag zunächst den Lkw, Informationen zum Fahrer lagen zunächst nicht vor.

Schon am Mittwochnachmittag hatte es in Neukölln einen schweren Unfall mit einer Radfahrerin gegeben. Die Frau erlitt schwerste innere Verletzungen, als sie gegen 17.15 Uhr an der Ecke von Hobrechtstraße und Weserstraße von einem Auto angefahren wurde.

Der Fahrer des VW Golf war zu diesem Zeitpunkt auf der Hobrechtstraße in Richtung Maybachufer unterwegs, die Radfahrerin auf der Weserstraße in östlicher Richtung gen Reuterstraße.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Die 35-jährige Frau stürzte bei dem Zusammenstoß auf die Motorhaube, wurde durch die Luft geschleudert und prallte gegen ein geparktes Auto. Der Rettungsdienst brachte sie nach einer notärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie auf der Intensivstation versorgt wurde.

Wie die Polizei berichtete, besaß der 23-jährige Autofahrer keinen Führerschein und war bereits in der Vergangenheit ohne Fahrerlaubnis unterwegs.