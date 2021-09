Er war in den 50er Jahren im (West)-Deutschen Bahnverkehr das prominenteste Aushängeschild: Der "Trans-Europ-Express", kurz TEE genannt. Die Triebwagen mit der prägnanten runden Front fuhren zwischen 1957 bis 1988 "international", also zwischen den Staaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Österreich und der Schweiz.

Nun kommt einer der verbliebenen Züge nach Berlin, für drei Wochen soll er im Technikmuseum ausgestellt werden. Anlass ist eine Tagung europäischer Verkehrspolitiker in Berlin am 30. September.

Dabei wird auch Ursula von der Leyen erwartet, die Präsidentin der Europäischen Kommission. Seit Anfang September fährt zum "Europäisches Jahr der Schiene" ein Sonderzug europäische Städte an.

Der TEE allerdings kann nicht mehr selbst fahren, eine betriebsfähige Wiederaufarbeitung scheiterte an den Kosten. Der Zug gehört der Deutschen Bahn und steht im DB-Museum in Koblenz. Eine Bahnsprecherin bestätigte, dass der Zug in der kommenden Woche nach Berlin geschleppt werden soll.

Nach Angaben der Bahnsprecherin wird der TEE etwa drei Wochen in Berlin sein. Präsentiert wird er nicht im Museum, sondern am "Bahnsteig" des Anschlussgleises zwischen Museum und Gleisdreieckpark. Dort können Museumsbesucher und Eisenbahnfans ihn Bestaunen.

[Mobilität vor Ort - immer wieder Thema in den bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel, ganz unkompliziert und kostenlos bestellen unter leute.tagesspiegel.de]

Nach Berlin kam der TEE, der durch das Album "Trans Europa Express" von Kraftwerk auch Popkultur wurde, natürlich erst nach der Wende, vom 27. Juli 1990 bis zum 29. September 1990 setzte ihn die Deutsche Reichsbahn zwischen Hamburg und Berlin als Intercity „Max Liebermann“ ein.

Auch der eigentliche "Connecting Europe Express" kommt nach Berlin, er macht am 29. September im Bahnhof Südkreuz und am 30. September am Ostbahnhof Station. Am 2. September startete der Zug, bis zum 7. Oktober wird er in über einhundert europäischen Städten halten, darunter auch in elf deutschen Städten: München, Stuttgart, Ulm, Karlsruhe, Frankfurt am Main, Leipzig, Halle, Berlin, Hamburg, Bremen und Bad Bentheim.

Der "Bahnsteig" des Technikmuseums, hier bei der Ankunft der Hamburger S-Bahn im Jahr 2019. Foto: Jörn Hasselmann

Der Connecting Europe Express symbolisiert nach Angaben der EU-Kommission die Bedeutung der Schiene für die Verbindung von Menschen und Unternehmen – und welche wichtige Rolle die EU-Infrastrukturpolitik und der einheitliche europäische Eisenbahnraum dabei spielen.