Verdacht der Bildung einer kriminellen Vereinigung Bundesweite Razzia bei Klimaaktivisten der „Letzten Generation“

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt gegen Mitglieder der Gruppe „Letzte Generation“ wegen Bildung und Unterstützung einer kriminellen Vereinigung. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Neuruppin am Dienstag dem Tagesspiegel.

Am Dienstagmorgen begannen gegen 6 Uhr von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegebene Durchsuchungen in mehreren Bundesländern, bei denen unter anderem auch Polizeihunde zum Einsatz kamen. Insgesamt waren elf Objekte von der Razzia betroffen. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten offenbar vor allem technische Geräte wie Laptops und Smartphones. Ermittelt wird gegen mehr als elf Personen.

Bildung einer kriminellen Vereinigung Die Bildung einer kriminellen Vereinigung ist im Strafgesetzbuch unter dem Paragrafen 129 zu finden und wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe geahndet. Von der entsprechenden Vereinigung muss eine „erhebliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ ausgehen, um den Tatbestand zu erfüllen. Schon Unterstützern solch einer kriminellen Vereinigung drohen Geld- oder Freiheitsstrafen. In den 1970er-Jahren wurde der Straftatbestand vor allem gegen Mitglieder und Unterstützer der Roten Armee Fraktion (RAF) angewandt.

Die Gruppe „Letzte Generation“ bestätigte die Hausdurchsuchen auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Nach Angaben der Aktivisten soll auch Carla Hinrichs, Pressesprecherin der Organisation und eines der bekanntesten Gesichter der Gruppe, von der Razzia betroffen sein. Hinrichs teilte via Twitter mit: „Und jetzt? Ja, das ist beängstigend, wenn die #Polizei deinen Kleiderschrank durchwühlt. Aber denkt ihr ernsthaft, dass wir jetzt aufhören werden?“

Hintergrund der Razzia sind offenbar vor allem Aktionen der Gruppe gegen die Raffinerie PCK Schwedt und die Mineralölverbundleitung GmbH in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Im Frühjahr 2022 hatten Aktivisten der Gruppe mehrfach Pumpstationen der Erdöl-Pipeline von Rostock ins brandenburgische Schwedt besetzt und Bilder von den Aktionen im Netz veröffentlicht. Gleichzeitig gelang es einzelnen Mitgliedern der „Letzten Generation“ wiederholt Zuleitungen und Schieber am Zuliefernetz für die Raffinerie zuzudrehen. Ermittelt wird daher auch wegen des Vorwurfs der „Störung öffentlicher Betriebe“.

Bisher wurde gegen Unterstützer der Klima-Bewegung vor allem wegen Nötigung oder Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Dutzende Teilnehmer von Straßenblockaden der Gruppe wurden bereits zu Geldstrafen verurteilt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung markieren insofern eine Kehrtwende. Jüngst hatten die Innenminister der Länder beschlossen, ein bundesweites Lagebild zu der Bewegung zu erstellen.

