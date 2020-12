Schon an diesem Donnerstag werden in märkischen Kliniken erste Krankentransporte nach Berlin vorbereitet – einigen Brandenburger Kliniken droht sonst Überlastung. Das Land verlege nach Tagesspiegel-Informationen am Freitag 51 Patienten aus dem Klinikum Niederlausitz, aus Elbe-Elster, aus Cottbus und Eisenhüttenstadt nach Berlin, um die Krankenhäuser zu entlasten.

"Die Transporte von Brandenburg nach Berlin beginnen am frühen Freitag", sagte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) dem Tagesspiegel. "Wir helfen gern." Kalaycis Amtskollegin, die Grünen-Politikerin Ursula Nonnemacher, hatte um Berlins Hilfe gebeten. Ähnlich wie das angrenzende Sachsen ist der Süden Brandenburgs ein Coronavirus-Hotspot. Pflegepersonal wurde dort – allerdings ähnlich wie in Berlin – schon vor der Pandemie dringend gesucht.

Nun sollen offenbar insbesondere die Kliniken in Südbrandenburg entlastet werden: Nach Berlin verlegt werden sowohl reguläre Patienten als auch Covid-19-Fälle. Die bis zu 50 Brandenburger werden auf Berliner Normalstationen untergebracht.

In den fast 60 Plankrankenhäusern der Hauptstadt sind mehr als 2300 entsprechende Betten frei. Plankrankenhäuser sind Kliniken, die für die Landesversorgung als nötig eingestuft werden und deshalb Anspruch auf öffentliche Investitionen haben. Darunter sind staatliche, privat-betriebene, gemeinnützige und kirchliche Häuser.

Zunächst gingen einige in der Potsdamer Landesregierung davon aus, dass die Brandenburger in die Covid-19-Notklinik in Berlins Messe verlegt würden. Das dortige "Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße" in Halle 26 steht als Reserve-Krankenhaus bereit. Doch so lange noch Platz in regulären Kliniken ist, will Senatorin Kalayci die Brandenburger dort behandeln lassen.

Kliniken im Osten Deutschlands sollen sich als Kleeblatt-Region helfen

Kritischer ist die Lage auf Berlins Intensivstationen. Wie berichtet sind dort in diesen Tagen circa 90 Prozent der Betten belegt, erfahrenes Pflegepersonal ist knapp.

Die für besonders heikle Fälle ausgerüstete Charité bucht Leasingkräfte zu. Auch die Universitätsklinik hatte in westdeutschen Hochschulkrankenhäusern anfragen lassen, ob etwaige Verlegungen dahin möglich sind.

Im Osten Deutschlands sollen sich die Kliniken in Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als sogenannte Kleeblatt-Region helfen. Nonnemacher (Grüne) hatte gesagt, einige Landräte seien kurz davor, den Katastrophenfall auszurufen.

Brandenburg hat bereits einen "Massenanfall von Erkrankten" ausgerufen, einer Art Vorstufe zum Katastrophenfall. Schon in diesem Fall kann die Koordination für die Verlegung von Patienten zentral von Rettungsdiensten gesteuert werden, zudem darf das Gesundheitswesen auf Fahrzeuge anderer Behörden zugreifen.