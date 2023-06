Wegen Starkregen am Wochenende Tote Fische im Berliner Landwehrkanal entdeckt

Am Wochenende sind im Berliner Landwehrkanal zahlreiche tote Fische entdeckt worden. Das bestätigte die Berliner Polizei am Sonntag. Zuerst hatte der RBB berichtet. Das Problem sei bekannt und an die betroffenen Bezirksämter weitergeleitet worden, sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel. Welche Berliner Ortsteile genau betroffen sind, konnte sie nicht sagen. Bestätigen konnte die Sprecherin lediglich, dass das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg kontaktiert worden sei.

Der Landwehrkanal ist eine Bundeswasserstraße und führt über rund zehn Kilometer durch die Ortsteile Kreuzberg, Neukölln, Tiergarten und Charlottenburg. Grund für das Fischsterben ist der Starkregen, den es am Freitag und Samstag in Berlin gab.

„Das Phänomen ist nicht neu“, erklärte Björn Röske vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Spree-Havel auf Tagesspiegel-Anfrage. Das verunreinigte Wasser, das sich durch den Regen auf Berlins Straßen sammle, könne nicht ordnungsgemäß abfließen und lande dann in den Kanälen, sagte Röske. Der dadurch verminderte Sauerstoffgehalt im Wasser sorge für das Sterben der Fische.

Zwar gebe es sogenannte Rückhaltebecken, die in solchen Fällen das Wasser sammeln und dann in die Klärwerke leiten sollen. Diese seien jedoch nicht groß genug, sodass das Wasser trotzdem in die Kanäle fließe, erklärte Röske. Bis 2030 wollen die Berliner Wasserbetriebe mit einem umfangreichen Programm die Becken und dazugehörigen Rohrleitungen vergrößern. Dann sollen, so Röske, auch nicht mehr so häufig die Fische durch den Starkregen verenden.

2030 soll das Programm zur Vergrößerung von Rückhaltebecken in Berlin abgeschlossen sein.

Zur Zahl der toten Fische konnte Röske keine Angaben machen. Der Senat müsste die Kadaver nun einsammeln. Dies geschehe mit einem Gewässerreinhaltungsschiff, mit dem der Kanal regelmäßig von Müll und anderen an der Oberfläche herumschwimmenden Gegenständen befreit wird. Auch die toten Fische sollen in den kommenden Tagen mit diesem eingesammelt werden. Das geschieht von Hand – mit handelsüblichen Keschern – so Röske.

Außerdem soll ein Belüftungsschiff des Senats eingesetzt werden, das Sauerstoff in das Kanalwasser pumpt. Die toten Fische werden vermutlich verbrannt, sagte Röske.