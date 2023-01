Wiederholungswahl kann stattfinden So reagiert die Berliner Politik auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts

Die Spitzen der im Berliner Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien haben erleichtert auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts reagiert, der zufolge die Berlinwahl am 12. Februar stattfinden kann.

Franziska Giffey, Berlins Regierende Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin der SPD, twitterte am Dienstagvormittag: „Die #BerlinWahl findet statt. Wir werden jetzt bis zum 12. Februar alles dafür tun, dass eine reibungslose Wahl in Berlin durchgeführt wird. Der Senat ist handlungsfähig.“

Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen, erklärte kurz nach Bekanntgabe der Gerichtsentscheidung: „Nun haben wir Klarheit: Die Wiederholungswahl findet am 12. Februar statt. Ich bin erleichtert, weil alles andere für die Menschen nicht mehr vermittelbar wäre.“ Sie appellierte an die rund 2,7 Millionen Wahlberechtigten: „Gehen Sie bitte wählen. Berlin steht vor einer Richtungswahl.“

CDU-Generalsekretär Stefan Evers, dessen Partei in Umfragen seit Woche klar vorn liegt, sagte dem Tagesspiegel: „Nach dieser Entscheidung ist es mehr als unwahrscheinlich, dass die Wahl noch einmal in Frage gestellt wird. Jedenfalls dann, wenn der Senat diesmal seine Hausaufgaben macht und die Wahl nicht wieder im Chaos endet.“ Die „Möchtegern-Wahlverhinderer aus FDP, SPD und Linke“ seien mit ihrem Versuch gescheitert, die Wahl noch in letzter Minute zu stoppen, ergänzte Evers und bezeichnete die Entscheidung als „gut für die Demokratie, gut für Berlin.“

Parteien zurück im Wahlkampfmodus

Für die Linkspartei kommentierte Spitzenkandidat und Kultursenator Klaus Lederer die Entscheidung. „Wir nehmen den Beschluss zur Kenntnis und konzentrieren uns jetzt mit voller Kraft weiter auf das Wesentliche und die anstehende Wahl“, sagte Lederer.

FDP-Spitzenkandidat Sebastian Czaja begrüßte die Entscheidung des Gerichts und sagte: „Es ist gut, dass unsere Demokratie in der Lage ist, Fehler zu beheben und dennoch zu funktionieren. Wir arbeiten weiter daran, diese Wahl zu einer Chance für unsere Stadt zu machen, für eine neue fortschrittliche Politik aus der Mitte für die Mitte.“

AfD-Fraktionschefin Kristin Brinker. Die Partei hatte gegen die von Pannen überschattete Wahl im Herbst 2021 geklagt. © Mario Heller / Mario Heller

AfD-Frontfrau Kristin Brinker erklärte: „Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bestätigt die AfD in ihrer Rechtsauffassung und zeigt, dass unsere Klage, die zu der Wahlwiederholung geführt hat, richtig war.“ Sie bezeichnete es als „unglücklich“, dass das Gericht die Entscheidung in der Hauptsache erst nach dem Wahltermin fällen will. „Es steht zu befürchten, dass das negative Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung und auf das Ansehen der Demokratie bei den Bürgern hat“, ergänzte Brinker.

Am Morgen hatte das Bundesverfassungsgericht seine mit Hochspannung erwartete Entscheidung im Eilverfahren gegen die Wahlwiederholung am 12. Februar veröffentlicht. Eine einstweilige Anordnung gegen die Durchführung der Wahl wurde abgelehnt. Die Entscheidung fiel einem Schriftsatz zufolge, der dem Tagesspiegel vorliegt, bereits am 25. Januar.

Wir atmen jetzt durch, weil die Entscheidung uns Planungssicherheit gibt. Stephan Bröchler, Landeswahlleiter von Berlin

Eine Urteilsbegründung ist noch nicht öffentlich. Diese soll laut des Schreibens der Karlsruher Richter den über 40 Beschwerdeführern zugestellt werden. Auch über die Verfassungsbeschwerde selbst wurde noch nicht entschieden.

Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler reagierte mit Erleichterung auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. „Wir atmen jetzt durch, weil die Entscheidung uns Planungssicherheit gibt“, sagte Bröchler am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Er ergänzte: „Wir können nun auf Hochtouren mit der Planung und Durchführung der Wahl fortfahren.“

Ihn habe die Entscheidung in Karlsruhe nicht überrascht, so Bröchler. „Alles andere wäre ein ganz erheblicher Eingriff in eine schon laufende Wahl gewesen.“ Er erinnerte daran, dass die Briefwahl schon seit einigen Wochen in Gang sei und schon viele Menschen gewählt hätten. (mit dpa)

