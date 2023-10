Wo Kinder Geschichten lauschen können Die schönsten Lesungen in Berlin im Oktober

Es wird kühler in der Stadt, die Blätter färben sich bunt, abends wird es nun immer früher dunkel. Der Herbst ist da, und endlich können wir uns wieder in Decken kuscheln und spannende Bücher (vor)lesen. Wem es auf dem heimischen Sofa zu langweilig ist, der kann stattdessen einen der zahlreichen Orte in Berlin aufsuchen, an denen vorgelesen wird. Bibliotheken sind darunter, Buchhandlungen und Museen. Wir haben die schönsten Lesungen für Kinder im Oktober herausgesucht.

Literaturhaus

Im Literaturhaus Berlin liest Autorin Josefine Sonneson am 12. Oktober um 19 Uhr aus ihrem Jugendbuch „Stolpertage“. Darin geht es um die dreizehnjährige Jette, die gleichzeitig einen Umzug, die Trennung ihrer Eltern und die Demenz ihres geliebten Großvaters verkraften muss und trotzdem den Mut nicht verliert. Geeignet für Kinder ab der achten Klasse. Eintritt frei.

Literaturhaus, Fasanenstraße 23, Charlottenburg.

Buchhandlung

Am 14. Oktober liest Kinderbuch-Ikone Herma Kennel um 16 Uhr in der Charlottenburger Buchhandlung Wayne & Isley aus ihrem Buch „Der Bär mit den fliegenden Hüten“. Die Geschichte handelt vom Bären Balduin, der seinen Lieblingshut verliert und auf der Suche viel in der Welt herumkommt. Die Autorin ist vielen durch ihren 1976 erschienenen Klassiker „Die Reise mit der Pfeffermaus“ bekannt. Am Ende der Veranstaltung gibt es eine Tombola. Die Lesung ist für Kinder ab 4 Jahren geeignet, der Eintritt ist frei.

Wayne & Isley, Pestalozzistr. 66, Charlottenburg.

Noch mehr Vorlesestunden Lesungen für Kinder und Jugendliche finden Interessierte das ganze Jahr über auf der Internetseite des Projekts LesArt Berlin. Der Verein Lesewelt schickt erfahrene ehrenamtliche Vorleser:innen regelmäßig in Bibliotheken in fast allen Berliner Bezirken. Sämtliche Termine findet man hier. Die Lesestunden richten sich an Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren.

Humboldt-Forum

Im Humboldt-Forum gibt es im Herbst und Winter an den Wochenenden regelmäßig ein Bilderbuchkino für die Kleinen. Dabei werden Buchseiten an die Wand projiziert, während ein/e Vorleser:in die Geschichte vorliest. Am 14. und 21. Oktober findet das Bilderbuchkino von 13 bis 15:30 Uhr statt, am 22. Oktober von 13 bis 14:30 Uhr. Gezeigt werden unter anderem „Pudel mit Pommes“ von Pija Lindenbaum, „Seht mal her, da sitzt ein Bär“ von Ross Collins und „Der kleine Kolibri“ von Michael Nicoll Yahgulanaas. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder von 3 bis 6 Jahren.

Humboldt-Forum, Saal 3 (im Schlüterhof neben dem Skulpturensaal), Schloßplatz, Mitte.

Literarisches Colloquium

Am 28. Oktober liest Autorin Kirsten Reinhardt um 15 Uhr im Literarischen Colloquium aus ihrem Buch „Elvis Gursinski und der Grabstein ohne Namen“. Darin geht es um den Jungen Elvis, der auf einem Friedhof wohnt und an Geister glaubt. Ausgerechnet Dalia, das krasseste Mädchen der Schule, soll ein Auge auf ihn haben. Und dann geschehen gruselige Dinge. Die Lesung richtet sich an Kinder von 9 bis 12 Jahren. Für sie ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 8 Euro (ermäßigt 5 Euro). Ticketbuchung über lcb.de.

Literarisches Colloquium Berlin, Am Sandwerder 5, Wannsee.

Kinder lauschen der Erzählstunde, die zweimal wöchentlich in einer mongolischen Jurte in der Amerika-Gedenkbibliothek stattfindet. © Norbert Mistelbaum/ZLB

Bibliotheken

Von Oktober bis März steht im Atriumgarten der Amerika-Gedenkbibliothek eine mongolische Jurte, in der regelmäßig Erzählstunden stattfinden. Professionelle Sprachpädagogen erzählen dabei frei Geschichten und Märchen aus aller Welt: mittwochs um 17 Uhr für Kinder ab 3 Jahren, samstags um 15 Uhr für die Größeren ab 5 Jahren. Die Veranstalter bitten darum, sich an die Altersempfehlung zu halten und nicht mit kleineren Kindern zu kommen. Die Tickets sind kostenlos, müssen aber unter zlb.de gebucht werden.

Amerika-Gedenkbibliothek, Blücherplatz 1, Kreuzberg.

In der Bezirksbibliothek Pablo-Neruda findet von Oktober bis Dezember jeden Samstagnachmittag die Veranstaltung „Leselaune“ statt. Familien mit Kindern ab 6 Jahren können hier Lesungen lauschen, rätseln, spielen und zeichnen. Am 14. Oktober liest Schauspieler Lorenzo Pennacchietti Geschichten zum Thema Hegen und Pflegen. Am 21. Oktober geht es mit Storytellerin Franziska Bauer um Berufe und Berufungen. Am 28. Oktober liest Schauspielerin Sylvia Habermann aus „Der kleine Käfer Immerfrech“ von Eric Carle. Für alle Veranstaltungen müssen Besucher unter pretix.eu/bibxhain/leselaune Plätze reservieren. Der Eintritt ist frei.

Bezirkszentralbibliothek Pablo Neruda, Frankfurter Allee 14 a, Friedrichshain.

Die Stadtbibliotheken Pankow bieten Kindern vom Kitaalter bis zur 4. Klasse regelmäßig ein Bilderbuchkino. In der Heinrich-Böll-Bibliothek findet es immer dienstags um 17 Uhr, in der der Janusz-Korcak-Bibliothek mittwochs um 16 Uhr und in der Kurt-Tucholsky-Bibliothek donnerstags um 16 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Anmelden muss man sich nur in der Kurt-Tucholsky-Bibliothek, per E-Mail unter kurt-tucholsky-bibliothek@ba-pankow.berlin.de.

Heinrich-Böll-Bibliothek, Greifswalder Straße 87. Janusz-Korczak-Bibliothek, Berliner Straße 120-121, Kurt-Tucholsky-Bibliothek, Esmarchstraße 18, Pankow.