Filme gucken in Berlin und Umland „Fleißig ins Kino gehen“ als Appell in der Krise

Aus STEGLITZ-ZEHLENDORF schreibt Boris Buchholz zum Beispiel über diese Themen:

Die Neuen Kammerspiele in Kleinmachnow, immerhin ja auch schon Berlinale-Schauplatz (siehe Foto oben), auch wenn sie knapp außerhalb der Berliner Stadtgrenze liegen, kämpfen um ihr Überleben: Geschäftsführerin Carolin Huder empfiehlt als Gegenmittel in der Krise, „fleißig ins Kino zu gehen”. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Warm durch den Winter – allerdings nur, wenn wir weiter Gas einsparen, sagt der Gasag-Chef in Zehlendorf

Erfolgreiche Bürgerversammlung: Bezirksamt bittet Bürger, gemeinsam für den neuen Zugang zum S-Bahnhof Zehlendorf Druck zu machen

Blut per Drohne: DRK-Blutspendedienst und die ADAC Luftrettung testen neue Transportmöglichkeit

Entsiegeln und Verschönern: 133.000 Euro für größere Baumscheiben, Wege und Bänke

Lange Nacht der Bezirksdemokratie: Sonder-BVV tagt am 29. November

Frisch bewilligt: Forschungsprojekt zu „BadSex”

Tote aus dem Teltowkanal nach acht Jahren identifiziert

Temporärer Irrsinn: Jetzt steht ein Kabelverteilerschrank mitten auf dem Gehweg in der Schützenstraße

Adventspreview: Verlosung von 3x2 Freikarten für die Neuverfilmung von „Der Räuber Hotzenplotz”

Deutsche und Ukrainer zusammen: Fahrrad-Lichterfahrt zu Nikolaus

Schöner die Stände nie stehen: Weihnachtsmärkte im Südwesten

Aus FRIEDRICHSHAIN-KREUZBERG schreibt Nele Jensch unter anderem über Folgendes:

„Wir hacken das System“: Das Kreuzberger Unternehmen Smart bietet Selbstständigen Sicherheit

Wahlwiederholung: Xhain plant keine Bürgeramtsschließungen

Friedrichshain-Kreuzberg verurteilt türkische Luftangriffe auf Kurdengebiete

Von Holzmarkt bis RAW-Gelände: Xhainer Weihnachtsmarkt-Saison startet

Markthalle Neun: Streit um Erweiterung geht weiter

Kiezkamera: Endless Summer

Sydney Conservatorium of Music Symphony Orchestra spielt Gratis-Konzert in der Passionskirche

Aus dem Bezirk PANKOW (mit Prenzlauer Berg u.a.) schreibt Christian Hönicke unter anderem über:

Kreuzkröte am „Pankower Tor“: Senat plant Baubeginn ab 2025, Naturschutzbund hält das für „völlig unrealistisch“

„Jeder will die WM nur irgendwie hinter sich bringen“: Die Fußballkneipe „Tante Käthe“ wagt den Spagat zwischen Fanservice und Kritik an Katar

Blankenfelder wollen Hundeauslaufgebiet schnell loswerden - BVV-Fraktionen treten auf die Bremse

Zwei Bürgerämter schließen wegen Wahlvorbereitung

Poller gegen Falschparker am Bürgerpark

Supermarkt-Neubau an der Winsstraße fertig – doch Anwohner vermissen ihre Bäume

Mehr als 1000 Werke: Kunstsammlung Pankow jetzt digital erlebbar

