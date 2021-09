Es gibt eine feste Konstante in der deutschen Fernsehgeschichte: Wann immer ARD und ZDF eine Veranstaltung parallel übertragen, dann gewinnt das Erste. Es liegt auf Taste eins der Fernsbedienung. So also auch das Resulat des "Triells" am Sonntagabend. Der parallel bei ARD und ZDF ausgestrahlte "Dreikampf ums Kanzleramt“ haben um die elf Millionen Fernsehzuschauer verfolgt. Es dürfte angesichts des populären „Tatort“-Sendeplatzes das meistgesehene Spitzenkandidatenformat dieses Wahlkampfes bleiben.

Im Ersten schalteten 7,36 Millionen ein (24,2 Prozent Marktanteil ab 20.15 Uhr), im Zweiten 3,51 Millionen (11,5 Prozent), auch Phoenix übertrug.

Moderatoren des 95-minütigen Live-Formats mit Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) und Olaf Scholz (SPD) waren Maybrit Illner (ZDF) und ARD-Chefredakteur Oliver Köhr. Das ZDF durfte sich damit trösten, dass das "heute-journal" nach dem Triell 3,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, also mehr als der Dreikampf zuvor. Mit der großen Quote im Vorlauf kam auch "Anne Will" zu ihrer Jahresbestleistung: 5,85 MIllionen verfolgten die Aufarbeitung des Triells.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Es war bereits das zweite Triell des Bundestagswahlkampfs 2021. Am 29. August hatten die von Pinar Atalay und Peter Kloeppel moderierte Sendung bei RTL und ntv zusammen etwa 5,6 Millionen Zuschauer verfolgt. Ein drittes Triell (mit Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch) ist am 19. September bei ProSieben, Sat 1 und Kabel eins geplant.

Rekord bleibt das Duell Schröder/Merkel

Beim Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz 2017 sahen insgesamt gut 16 Millionen Leute zu. Im Jahr 2013 verfolgten gut 17,5 Millionen Merkel und Steinbrück - und 2009 gut 14 Millionen Merkel und Steinmeier. Mit etwa 21 Millionen Zuschauern hatte das Duell Schröder-Merkel am 4. September 2005 die bisher höchste Zuschauerzahl aller deutschen TV-Duelle. 2017 war das Format von Sandra Maischberger (ARD), Maybrit Illner (ZDF), Peter Kloeppel (RTL) und Claus Strunz (Sat.1) moderiert worden - Das Erste, ZDF, RTL, Sat.1 und Phoenix übertrugen parallel live.

Mehr zum Thema Nach dem zweiten TV-Triell Für Armin Laschet werden es zwei harte Wochen bis zur Wahl

2013 sendete auch ProSieben mit und die Moderatoren waren Anne Will (ARD), Maybrit Illner (ZDF), Peter Kloeppel (RTL) und Stefan Raab (ProSieben). 2009 moderierten Frank Plasberg (ARD), Maybrit Illner (ZDF), Peter Kloeppel (RTL) und Peter Limbourg (Sat 1). 2005 stellten Sabine Christiansen (ARD), Maybrit Illner (ZDF), Peter Kloeppel (RTL) und Thomas Kausch (Sat 1) die Fragen. (mit dpa)