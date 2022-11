Desaströses Spiel, miese Quoten? Mäßiges Zuschauerinteresse an Deutschland gegen Japan

Nachdem am Montag und Dienstag kein Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf über fünf Millionen Fernsehzuschauer in Deutschland kam, dürften die Senderverantwortlichen von ARD, ZDF und MagentaTV mit besonderer Spannung auf die Bekanntgabe der Quotenergebnisse von Mittwoch gewartet haben. Folgte auf das desaströse erste Spiel der deutschen Mannschaft, die sich trotz Überlegenheit in der ersten Halbzeit den Japanern am Ende 1:2 geschlagen geben musste, nun eine ebensolche Enttäuschung beim Zuschauerinteresse?

Die Ermittlung der Fernsehquoten ergab für das Match Deutschland gegen Japan ab 14 Uhr eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 9,23 Millionen. Der Marktanteil betrug 59,7 Prozent, wie der Branchendienst Quotenmeter.de am Donnerstagmorgen zuerst berichtete.

Dass die ARD als übertragender Sender mit diesem Ergebnis dennoch nicht zufrieden sein kann, zeigt der Vergleich mit den vorherigen Weltmeisterschaften. Vor vier Jahren spielte Deutschland zum Auftakt gegen Mexiko: Das ZDF verbuchte seinerzeit 25,97 Millionen Zuschauer, der Marktanteil lag bei 81,6 Prozent.

Im Gegensatz zum Auftaktspiel der deutschen Mannschaft in Katar wurde das erste Spiel der Deutschen bei der WM in Russland allerdings an einem Sonntag zu einer ausgezeichneten Sendezeit ab 17 Uhr übertragen.

Den Nachteil einer WM-Begegnung während der Arbeitszeit der Fußball-Fans hatte am Mittwoch auch die Begegnung Marokko gegen Kroatien. Das Spiel wurde von Christina Graf kommentiert, die als erste Frau für die ARD ein Spiel einer Fußball-Weltmeisterschaft der Männer begleitete. Aus sportlicher Sicht endete es unentschieden, 1,32 Millionen Zuschauer (Marktanteil 20 Prozent) begeisterten ebenfalls wenig.

Die zweite Partie in der Vorrunde der Gruppe F am Mittwoch ab 17 Uhr verfolgten immerhin 3,89 Millionen Zuschauer (Marktanteil 21,9 Prozent). Aus deutscher Sicht war das Spiel aber aus ganz anderem Grund interessant. Mit ihrem 7:0-Sieg gegen Costa Rica zeigte Spanien, welche schwierige Aufgabe auf die deutsche Mannschaft am Sonntag zukommt. Das Match Deutschland Spanien beginnt zur TV-Primetime um 20 Uhr, übertragen wird es vom ZDF.

