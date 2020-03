Als der Presserat, das Selbstkontrollgremium der deutschen Presse, am Montagmorgen das Postfach mit den eingegangenen Beschwerden öffnete, lagen darin 400 Beschwerden zum Satirebeitrag „Corona rettet die Welt“.

Das Youtube-Video von Satiriker Schlecky Silberstein ist Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Jugendangebots „funk“ von ARD und ZDF. Das Angebot wird ausschließlich über das Internet verbreitet, einen linearen Sender dazu gibt es nicht.

In dem Satirebeitrag beschäftigt sich das so genannte „Bohemian Browser Ballett“ mit dem Coronavirus. Es heißt dort unter anderem: „Interessant, wie fair dieses Virus dabei ist. Es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos. Das ist nur gerecht, immerhin hat die Generation 65 plus diesen Planeten in den vergangenen 50 Jahren voll an die Wand gefahren.“

Ein „menschenverachtenden Beitrag“

Nach Ansicht der Beschwerdeführer handelt es sich bei dem Video um einen „menschenverachtenden Beitrag“. Die Beschwerden machen überwiegend die Ziffer 1 (Menschenwürde) und 12 (Diskriminierungen) des Pressekodex geltend, wie der Presserat auf Anfrage des Tagesspiegels am Montagmorgen mitteilte. Dies gelte gerade in Zeiten, in denen sich viele Menschen sich um ihre Eltern und Großeltern Sorgen machen.

Mehr zum Thema Satirebeitrag „Corona rettet die Welt“ Jung gegen Alt beim Coronavirus empört Nutzer

Die Beschwerden gegen das „funk“-Satireangebot haben allerdings ein Problem. Der Presserat ist für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht zuständig und verweist daraum auf die zuständigen Stellen in den Sendern: also auf die ARD-Rundfunkräte und den ZDF-Fernsehrat.