Als Patricia Schlesinger im April 2016 zur Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg gewählt wurde wurden große Hoffnungen in die Investigativ-Journalistin und Moderatorin („Panorama“) gesetzt. Schlesinger kam denn auch mit ambitionierten Plänen und ließ keine Zeit verstreichen, den Sender von Grundauf umzukrempeln. Aus der Reform-Senderchefin ist in den vergangenen Wochen jedoch eine Selbstverteidigungs-Intendantin geworden.

Es geht um Vorwürfe wegen Compliance-Verstößen, Vetternwirtschaft und verschwenderischem Umgang mit den Beiträgen der Gebührenzahler. Inzwischen wackelt auch ihr Stuhl als Vorsitzende der ARD, den sie seit Jahresanfang innehat. Von einem baldigen Rücktritt ist die Rede, wie auch die Fachpublikation "Horizont" berichtet. Demnach suchen die ARD-Verantwortlichen dringend nach einem Termin für eine Sitzung Ende dieser oder Anfang nächster Woche, an der möglichst alle Intendanten und Intendantinnen teilnehmen sollen. Über die Verlängerung des ARD-Vorsitzes sollte zunächst im September geredet werden.

Offiziell wurde dem Tagesspiegel auf Anfrage bei allen ARD-Anstalten zur Frage, wie die Vorwürfe gegen die Intendantin des RBB bewertet werden, unisono mitgeteilt: „Wir vertrauen auf den Aufklärungsprozess.“ Doch um dieses Vertrauen ist es schlecht bestellt, wie aus den Sendern zu hören ist. Bislang hat sich keine Intendantin und kein Intendant öffentlich vor die ARD-Vorsitzende gestellt.

Schlesingers Amtskollegen und -kolleginnen haben ein großes Problem. Ihre erste Amtszeit als ARD-Chefin läuft Ende des Jahres aus, die Bestätigung sollte eigentlich im September stattfinden. Bis dahin liegt das Ergebnis der vom RBB angestoßenen externen Überprüfung durch die Anwaltskanzlei Lutz Abel noch nicht vor.

Doch ohne dieses Attest ist eine Wiederwahl kaum möglich, zumal immer wieder neue Vorwürfe auftauchen. Dabei braucht die ARD gerade jetzt eine starke Führung. In den Landesparlamenten werden neue Medienstaatsverträge verhandelt. Zudem müssen bei der Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Sender die neuen Anträge eingereicht werden. Eine Diskussion über „Digitalpaläste“ und „Luxus-Dienstwagen“ ist da pures Gift.

Innerhalb der ARD wird bereits über die Zeit nach dem Vorsitz von Patricia Schlesinger nachgedacht. Sie könnte entweder zurücktreten oder auf eine zweite Amtszeit verzichten. Als Nachfolger käme zumindest interimsmäßig Schlesingers Vorgänger Tom Buhrow vom WDR in Frage. Er hat die die Erfahrung, der Apparat im WDR könnte rasch reaktiviert werden. In Variante Nummer zwei wird der Vorsitz von SWR-Intendant Kai Gniffke vorgezogen. Allerdings ist er erst seit 2019 im Amt.

Schlesinger könnte beim RBB Intendantin bleiben

Ein Verzicht auf eine zweite Amtszeit als ARD-Chefin muss nicht zwangsläufig das Ende von Schlesingers Intendanz in Berlin und Brandenburg bedeuten. Im Gegenteil könnte sie sich dann voll und ganz um die weitere Aufklärung im RBB kümmern. Von juristischer Seite droht ihr und auch RBB-Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf – er lässt sein Amt derzeit ruhen – zunächst nichts. Die zuständige Berliner Staatsanwaltschaft hat eine Anzeige der AfD verworfen und kann keinen Anfangsverdacht erkennen, der Ermittlungen rechtfertigen würde.

Patricia Schlesinger beauftragte Medienanwalt Christian Schertz mit der presserechtlichen Prüfung der Vorwürfe. Aber auch Wochen später sind noch keine Widerrufe oder Gegendarstellungen bekannt.

Zuerst reagierte die Staatskanzlei in Potsdam als zuständige Medienaufsicht für den RBB auf die Vorwürfe und forderte die Verantwortlichen im Sender zu Stellungnahmen auf. In Teilen haben Schlesinger und Sender dazu Stellung bezogen. Redebedarf hatte aber auch der für Medienfragen zuständige Hauptausschuss des Brandenburger Landtages, der Schlesinger, Wolf und Friederike von Kirchbach als Vorsitzende des Rundfunkrates – gegen die allerdings keine Vorwürfe vorliegen – zum Gespräch in der Sondersitzung gebeten hat.

Mit Hinweis auf die Compliance-Prüfung kamen sie der Einladung jedoch nicht nach und zogen damit den Unmut der Brandenburger Politiker aus allen Parteien auf sich.

Nachdem die Medienpolitiker des Berliner Abgeordnetenhaus zunächst äußerst abwartend auf die Vorgänge reagierten, kommt nun auch in der Bundeshauptstadt Bewegung in die Vorgänge. Alexander King, medienpolitischer Sprecher der Linken, möchte den RBB auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung im September setzen.

Für ihn geht es nicht nur um die juristische, sondern auch um die politische und schlussendlich auch um die moralische Dimension. Die AfD, die das Thema in Brandenburg auf die Ausschuss-Tagesordnung gesetzt hat, hat dies zudem nun auch in Berlin getan. Doch dieser Partei geht es nicht allein um die Person Patricia Schlesinger, sondern um den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in seiner derzeitigen Form.