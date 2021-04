Polit-Überraschung im Privatfernsehen - mit einer ProSieben-Programmänderung in der Primetime am kommenden Montag. Katrin Bauerfeind und Thilo Mischke wollen dann in Berlin die Kandidatin oder den Kandidaten der Grünen fürs Kanzleramt interviewen. „Das erste ausführliche Gespräch mit der ersten, frisch gekürten Kanzler-Kandidatin oder dem ersten, frisch gekürten Kanzler-Kandidaten in der Geschichte von Bündnis 90/Die Grünen - Annalena Baerbock oder Robert Habeck“ - werde ab 20.15 Uhr gezeigt, teilte ProSieben am Montag mit. Der Bundesvorstand der Partei will am 19. April vorschlagen, wer Grünen-Spitzenkandidat zur Bundestagswahl am 26. September sein soll.

ProSieben-Chef Daniel Rosemann sagte, die Wahl 2021 sei so offen wie keine bislang. Der Sender wolle den Wahlkampf intensiv begleiten, "mit bewährten und neuen Programmen".

"Dieses exklusive Kanzler-Kandidat:in-Interview ist unser Auftakt in das Wahljahr." Über die klassische Wahlberichterstattung hinaus werde ProSieben in diesem Jahr weiter Themen in den Fokus seiner Berichterstattung rücken, die den Menschen in unserem Land auf der Seele brennen wie zum Beispiel das Thema Pflege.

Das wäre eine Art Scoop von Pro7. Keine Woche, wo das Privatfernsehen in Sachen journalistischer Neu-Aufstellung nicht aufhorchen lässt, zuletzt RTL mit der Verpflichtung von "Mister Tagesschau" Jan Hofer.

Bleibt die Frage, ob Baerbock beziehungsweise Habeck am nächsten Montagabend nur bei ProSieben zu sehen sein werden. Wie exklusiv ist "exklusiv"?

Diesbezügliche Antworten auf Tagesspiegel-Anfragen bei ARD, ZDF, ProSieben und Grüne stehen noch aus.