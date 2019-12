Heute schon gestreamt? Am besten gleich als Bingewatch, auf dem Sofa oder am Tablet, eine ganze Serienstaffel in einem Rutsch. Jeder Zweite in Deutschland nutzt Netflix, Amazon & Co. Tendenz steigend. Hier mal „Game of Thrones“, dort „Stranger Things“ oder „Modern Love“ – laut einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung McKinsey geben die Deutschen für derlei exklusives Entertainment im Schnitt jährlich 112 Euro für Home-Video-Inhalte aus, doppelt so viel wie vor zehn Jahren.

Da ist DVD-Nutzung noch inbegriffen. Doch wer holt sich heute noch DVD ins Haus, wo ein Druck auf die Smart-TV-Fernbedienung ins Serien- und Filmreich trägt? Zig Apps nebeneinander. Die beliebtesten Streaming-Bezahlangebote in Deutschland sind Amazon Prime (30 Prozent) und Netflix (28 Prozent), gefolgt von Magenta TV und Sky Ticket. Insgesamt planen acht Prozent aller befragten Haushalte, einen neuen Streaming-Dienst wie Apple TV+ oder (demnächst) Disney+ zu abonnieren.

Wie groß wird der Streamingmarkt?

Diese Woche ist mit Joyn Plus+ ein weiteres kostenpflichtiges deutsches Streamingportal auf den Markt getreten. Zeit für eine Übersicht, Zeit zum Auswählen, Zeit für eine Tabelle (siehe unten): Welches Portal zeigt was? Was kostet das? Was passt für mich am besten? Wer kommt noch dazu, wie groß wird der Streamingmarkt?

Wie stark der Markt in Bewegung gerät, zeigt sich in Gänze beim Blick über den Atlantik. Dort befinden sich Netflix und Amazon bereits im Wettbewerb mit den neuen Playern Apple TV+ und vor allem Disney+. Der Abo-Dienst von Apple TV ist in Deutschland zwar bereits mit einem noch eher rudimentären Angebot gestartet. Disney+ ist in Europa bislang aber nur in den Niederlanden verfügbar, der große Europastart in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Spanien steht am 31. März an.

In den USA zeigt Disney aber gleich von Beginn an Stärke: Zu den 500 Filmen und 80 Serien im Startkatalog gehören „Star Wars“-Produktionen wie „The Madalorian“, aber auch diverse Marvel-Filme und -Serien wie „Iron Man“, „Thor“, „Avengers“, Filme aus der „Indiana Jones“-Reihe und viele Disney-Animationsfilme. Viele der erfolgreichsten Filme und Serien, die über andere Streamingportale abgerufen werden konnten, gibt es dann auch bei uns künftig nur mit einem Abo bei Disney+. Der Startpreis von 6,99 Euro in den Niederlanden lässt erahnen, dass der Konkurrenzkampf nicht nur über Inhalte geführt wird – vom Frühjahr an verstärkt in Deutschland.

Deutsche Privatsender wollen dabei sein

Herausforderungen gibt es dabei allerorten: Zum Beispiel beim Pay-TV- und Video-on-Demand-Anbieter Sky, der mit der Streamingkonkurrenz besonders durch Dazn bereits zu kämpfen hat. Die Verträge mit HBO wurden zwar verlängert, inklusive der Ankündigung, weitere Koproduktionen in Angriff zu nehmen. Dennoch stellt sich die Frage, wie viele der High-Quality-Serien aus Übersee wie „Game of Thrones“ in mittlerer Zukunft noch via Sky zu sehen sein werden.

Die deutschen Privatsender wollen auf diesem boomenden Markt dabei sein, haben sich mit exklusiven Inhalten bei TV Now (RTL-Gruppe) und Joyn (ProSiebenSat1) platziert. Es geht bei dieser neuen Art Fernsehen aber nicht nur um Serien, Shows und Filme.

Sport bei Streaming-Diensten

Es fragt sich auch, die Erwähnung der reinen Sport-Streamingkanäle Eurosport2 und Dazn beweist es: Was ist mit den immer wichtiger werdenden Sportrechten, wo Olympia schon exklusiv auf die Eurosport Player App wandert und Dazn Fußball Champions League bringt? In den nächsten Monaten stehen neue Rechte-Verhandlungen an, bei Champions League und Bundesliga. Laut Insidern dürfte die Rolle von Amazon Prime, Dazn & Co. da eher größer, die Dienste damit noch wichtiger, exklusiver, vielleicht auch teurer werden.

Die Lust auf Streaming ergänzt das lineare Fernsehgucken, wenn es dieses bei jüngeren Zielgruppen nicht gar ersetzt hat. Portale wie Magenta TV mit einer großen Mediathek samt Serien die es zum Telekom-Anschluss für fünf Euro/Monat gibt (Nicht-Telekom-Kunden zahlen 7,95 Euro), tragen dem Rechnung.

Veränderte Nutzerverhalten – braucht es zum Fernsehgucken da überhaupt noch einen Kabelanschluss, wenn man mit Joyn Plus+ via Internet für 6,99/Monat mehr als 60 Sender in HD plus Premium-Serien wie „Dignity“ bekommt? Ein Paket bei Vodafone TV liegt da drüber – und ist nicht monatlich kündbar.

Netflix



Name Netflix Art des Dienstes Abonnement Inhalte Über 1300 Serien und 2800 Filme Über 800 Originals, auch deutsche Eigenproduktionen wie “Dark”, “Wir sind die Welle”

Preise Basis: 7,99 €/Monat Standard: 11,99 €/Monat (HD) Premium: 15,99 €/Monat (UHD) Probezeiten 30 Tage Kündigungsfristen Jederzeit kündbar Besonderheiten Alle Serien als Binge-Watch Downloads, Ultra-HD Channels Keine

Amazon Prime Video

Name Amazon Prime Video Art des Dienstes Abonnement für Prime-Mitglieder, dazu Pay per View Inhalte Über 30.000 Titel. Blockbuster, Serien-Originals wie “Tom Clancy’s Jack Ryan”, deutsche Originals wie “Beat”, “Deutschland 86”, Sport-Dokus “Inside Borussia Dortmund” Preise Prime-Mitgliedschaft (69 €/Jahr, 7,99 €/Monat) Probezeiten 30 Tage Kündigungsfristen Prime-Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar Besonderheiten Komplette Staffeln im Binge-Watch, Downloads, Ultra-HD Channels 50 kostenpflichtige Channels (Eurosport Player, ZDF Krimi, Starzplay)

Sky Ticket

Name Sky Ticket Art des Dienstes Tages- und Monatstickets Inhalte Blockbuster-Filme und Serien, u.a. von HBO, Sky-Originals wie “Das Boot”, “Acht Tage”, umfangreiches Sportangebot mit Fußball-Bundesliga, Champions League, Premier League Formel 1, Tennis u.a. Preise Sky Entertainment 9,99 €/Monat

Sky Cinema 9,99 €/Monat Sky Supersport 29,99 €/Monat Probezeiten Entertainment- und Cinema 4,99 € erster Monat, Supersport 9,99 € Kündigungsfristen Jederzeit kündbar Besonderheiten Binge-Watch ausgewählter Serien Channels 26 lineare Channels wie Sky Atlantic (HBO), TNT Serie

Apple TV+

Name Apple TV+ Art des Dienstes Abonnement Inhalte Ausschließlich Apple Originals, bislang neun Serien, darunter “For All Mankind”, “Snoopy im All”, bislang ein Film “Die Elefantenmutter” Preise 4,99 €/Monat

Für Käufer vieler Apple-Produkte (seit dem 10.9.) ein Jahr kostenlos Probezeiten Siebentägiges Probeabo Kündigungsfristen Monatlich kündbar Besonderheiten Binge-Watch einiger Inhalte, Ultra-HD Channels Apple TV+ und Starzplay

TV Now

Name TV Now Art des Dienstes Werbefinanziertes Free-Angebot und kostenpflichtiges Premium-Angebot Inhalte etwa 1300 Serien und 1300 Filme, 80 Prozent deutsche Inhalte zumeist aus der RTL-Familie

Originals wie „Prince Charming“, Sitcom „Schwester, Schwester“ vorab als Boxset Preise 4,99 €/Monat für das Premiumangebot Probezeiten 30 Tage Kündigungsfristen 30 Tage Besonderheiten zum Teil Binge-Watch, Serien-Vorabs Channels 13 Channels mit Live-TV der RTL-Familie

Joyn

Name Joyn Art des Dienstes Werbefinanziertes Free-Angebot plus Abo-Modell Joyn Plus+ Inhalte Free: ca. 40.000 Medieninhalte Plus+: ca. 2500 Spielfilme (“La La Land”, “Dirty Grandpa”), ca. 650 Serien (“Darkness”, “Dignity”), Inhalte von Maxdome/ProSiebenSat1 integriert Preise Joyn Plus+: Einführungspreis (bis zum 31.12.2019) 3,99 €/Monat für drei Monate, anschließend 6,99 €/Monat Probezeiten 30 Tage Kündigungsfristen Monatlich kündbar Besonderheiten Binge-Watch und Ultra-HD in Arbeit, Serien-Vorabs, . Channels Food Network und MotorTrend

Eurosport Player

Name Eurosport Player Art des Dienstes Eurosport Player im Abonnement Inhalte Inhalte von Eurosport 1 HD und Eurosport 2 HD: Olympische Spiele, Tennis Grand Slams,Radsport, Wintersport, Motorsport und Snooker Preise Monats-Abo für den Eurosport Player für 6,99 €. Probezeiten Kein Gratismonat Kündigungsfristen Monatlich kündbar Besonderheiten Großes “on demand"-Archiv. Ultra-HD in Planung Channels Keine

Dazn