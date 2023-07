ESA prognostiziert 48 Grad Hitzewelle könnte europäischen Allzeit-Rekord brechen

An diesem Wochenende könnten in Europa bisherige Hitzerekorde gebrochen werden. Das prognostiziert die europäischen Raumfahrtbehörde ESA und bezieht sich dabei auf Daten vom Radiometer der Copernicus Sentinel-3-Mission.

Demnach sollen die Temperaturen in Europa vielerorts auf über 40 Grad steigen. Für die italienischen Inseln Sizilien und Sardinien erwartet die ESA sogar bis zu 48 Grad – „möglicherweise die höchsten Temperaturen, die jemals in Europa gemessen wurden“, so die Raumfahrtbehörde.

Die Temperaturen in Europa Sizilien in Italien: 48 Grad

Rom in Italien: 46 Grad

Madrid in Spanien: 46 Grad

Sevilla in Spanien: 47 Grad Quelle: Prognose der ESA

„Italien, Spanien, Frankreich, Deutschland und Polen stehen vor einer großen Hitzewelle“, heißt es auf der Webseite der ESA. Verantwortlich dafür sei das Hochdruckgebiet „Cerberus“, das passenderweise nach dem mehrköpfigen Höllenhund der griechischen Mythologie benannt wurde, der den Eingang zur Unterwelt bewacht.

Abkühlung ist bislang nicht in Sicht. Unmittelbar nach „Cerberus“ soll das nächste Hochdruckgebiet „Caronte“ Anfang nächster Woche für weitere Hitzerekorde sorgen, berichtet das italienische Wetterportal „ilmeteo.it“.

Es wird erwartet, dass die globale Temperatur weiter ansteigen wird und weitere Wetterrekorde gebrochen werden. ESA (Europäische Raumfahrtbehörde)

Die bisher höchste Temperatur in Europa wurde übrigens am 11. August 2021 in der italienischen Stadt Floridia in der Provinz Syrakus auf Sizilien gemessen. Damals stieg das Thermometer auf 48,8 Grad Celsius.

Dieser Hitzerekord könnte der ESA zufolge „in den kommenden Tagen erneut gebrochen werden.“

Copernicus Sentinel-3 misst Temperatur der Landoberfläche Während die gängigen Wettervorhersagen sich eher auf prognostizierte Lufttemperaturen stützen, misst das Satelliteninstrument der Copernicus Sentinel-3 der ESA zufolge „die Energiemenge, die von der Erde abgestrahlt wird“. So könne die tatsächliche Temperatur der Landoberfläche ermittelt werden, die „wesentlich heißer als die Lufttemperatur“ sei. „Wissenschaftler überwachen die Temperatur der Landoberfläche, um Wetter- und Klimamuster besser verstehen und vorhersagen zu können, und um Brände zu überwachen“, heißt es auf der Webseite der ESA. Die Messungen seien auch für Landwirte wichtig (Bewässerung) oder für Stadtplaner (Hitzeeindämmung).

Das Urlaubswetter in Italien

In Italien wurden bereits am vergangenen Mittwoch Temperaturen über 40 Grad erreicht. Das Gesundheitsministerium rief daraufhin die höchste Alarmstufe Rot für Hitze aus.

Das Wetterportal „ilmeteo.it“ erwartet für die Regionen Rom und Florenz am Sonntag Höchsttemperaturen bis zu 38 Grad. Am Montag werden in vielen Städten tagsüber zunächst bis zu 40 Grad prognostiziert.

Ein Straßenverkäufer sitzt auf einem Liegestuhl im Schatten und versucht, sich vor den hohen Temperaturen in der Innenstadt von Rom zu schützen. © picture-alliance/ dpa

Am Dienstag sollen laut „ilmeteo.it“ dann nochmals Rekordwerte verzeichnet werden: Bis zu 43 Grad in Rom, zwischen 47 und 48 Grad auf Sardinien und in anderen Städten zwischen 38 und 40 Grad.

Das Urlaubswetter in Spanien

Das Urlaubsland Spanien hat in diesem Sommer bereits zwei offizielle Hitzewellen erlebt, in denen die Behörden die höchste Alarmstufe Rot ausgerufen hatten.

In den Regionen Andalusien und Murcia wurden dabei knapp unter 45 Grad gemessen. Auf der Urlaubsinsel Mallorca wurden immerhin knapp über 40 Grad erreicht. Die Temperaturen sanken in den letzten Tagen allerdings wieder auf angenehmere Werte.

Ein Mann kühlt sich im zentralen Brunnen auf der Plaza de España in Sevilla (Spanien) ab. © picture alliance/dpa

Dem spanischen Wetterdienst „Aemet“ zufolge sollen am Sonntag in der Stadt Córdoba im Süden Spaniens 41 Grad erreicht werden.

In der Provinz Ciudad Real werden 39 Grad erwartet, auf Mallorca immerhin noch 34 Grad. Am Montag erwartet der Wetterdienst für Ciudad Real dann schon 43 Grad.

Das Urlaubswetter in Griechenland

Der griechische Wetterdienst „EMY“ hat für mehrere Regionen des Landes eine Hitzewarnung herausgegeben.

Ein Feld mit halb vertrockneten Sonnenblumen auf Mallorca (Spanien). © picture alliance/dpa

In Epirus werden bereits an diesem Freitag 42 Grad erwartet, in Thessalien bis zu 44 Grad. Auf den griechischen Inseln sollen hingegen Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad erreicht werden.

Ab Samstag und in den kommenden Tagen werden hingegen niedrigere Temperaturen prognostiziert. Dann sollen auf dem Festland zwischen 37 und 41 Grad erreicht werden, auf den Inseln zwischen 35 und 40 Grad.