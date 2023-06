Mann sticht auf Kinder und Erwachsene ein Mutmaßlicher Täter des Messerangriffs in Frankreich wird psychiatrisch untersucht 

Frankreichs Premierministerin Élisabeth Borne spricht von einer „feigen und abscheulichen Tat“: Ein Mann hat vier kleine Kinder und einen Erwachsenen völlig unvermittelt auf einem Spielplatz im Osten Frankreichs mit einem Messer attackiert und verletzt. Das Verbrechen erschüttert Frankreich zutiefst – und auch deutsche Spitzenpolitiker sind fassungslos.

In dem Park spielten sich dramatische Szenen ab, Menschen rannten um ihr Leben, andere halfen, um den Täter zu überwältigen – der Verdächtige wird schließlich festgenommen. Fünf Menschen kämpfen nach dem Angriff in Annecy um ihr Leben. Doch was trieb den Mann, der kleine Kinder attackierte, an?

Der mutmaßliche Täter wird am Freitag einer psychiatrischen Untersuchung unterzogen. Eine derartige Untersuchung sei für Freitagmorgen geplant, sagte Innenminister Gérald Darmanin am Donnerstagabend dem Fernsehsender TF1.

Die laufenden Ermittlungen würden es ermöglichen, „das Motiv zu klären“, sagte die Staatsanwältin Line Bonnet-Mathis am Donnerstag. Sie fügte hinzu, dass sie „in diesem Stadium eine sinnlose Tat nicht ausschließen“ könne. Es gebe „keine Hinweise auf ein terroristisches Motiv“, sagte sie. Nach Behördenangaben verbrachte der Angreifer die Nacht in Polizeigewahrsam.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb nach der Tat auf Twitter: „Die Nation steht unter Schock.“ Deutschlands Innenministerin Nancy Faeser (SPD) twitterte: „Was für eine unvorstellbar feige und verachtenswerte Tat. Wir sind in Gedanken bei den verletzten Kindern und ihren Familien. Wir hoffen sehr, dass sie wieder gesund werden.“

Anwohner und Kinder besuchen den Spielplatz in den „Jardins de l’Europe“. © AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE

Bundeskanzler Olaf Scholz schrieb an Macron gerichtet: „Deutschland ist schockiert über diese unmenschliche und verachtenswerte Tat.“ Bundesaußenministerin Annalena Baerbock sagte während ihrer Lateinamerikareise in der kolumbianischen Stadt Cali: „Es gibt nichts Feigeres, als wehrlose kleine Kinder anzugreifen.“

Attacke gezielt auf Kinder im Kinderwagen

Doch was genau sich am Donnerstagmorgen in der ostfranzösischen Stadt nahe der Schweizer Grenze ereignete, war zunächst unklar. Der Täter ging nach Videobildern, deren Echtheit die Zeitung „Le Parisien“ eigener Aussage zufolge überprüfte, mehrfach auf kleine Kinder los, die sich in Kinderwagen befanden. Eine Frau schrie und versuchte den Täter von den Kindern zurückzudrängen.

„Zwei Stadtangestellte haben versucht, den Täter zu stoppen, als dieser seine Taten ausführte“, sagte der Bürgermeister von Annecy, François Astorg. Er lobte den Mut der Helfer, eine psychologische Betreuung sei eingerichtet worden.

Auch Ex-Profifußballer Anthony Le Tallec wurde Zeuge der Attacke. Beim Joggen am See habe er plötzlich Menschen auf sich zu rennen sehen. „Plötzlich sagte mir eine Mutter, rennen Sie, rennen Sie, da ist jemand, der alle niedersticht.“

Dann habe er den Täter über die Wiese rennen sehen, der von Polizisten verfolgt wurde. Der Täter sei auf ein Rentnerpaar zugelaufen und habe den alten Mann angegriffen und zweimal auf ihn eingestochen. Schließlich habe die Polizei den Angreifer überwältigt. Weiter unten am See habe er dann die angegriffenen Kinder auf dem Boden liegen gesehen.

Die Staatsanwältin von Annecy, Line Bonnet-Mathis, spricht mit Journalisten. Daneben stehen die französische Premierministerin Elisabeth Borne und der Innenminister Gerald Darmanin. © REUTERS/Denis Balibouse

Syrer erst seit Kurzem in Frankreich

Bekannt ist, dass sich der mutmaßliche Täter erst seit wenigen Monaten in Frankreich aufhält. Zuvor habe der 31-jährige Syrer jahrelang in Schweden gelebt, sagte Borne. In Frankreich sei er ohne festen Wohnsitz gewesen.

Für die europäischen Sicherheitsbehörden sei der Mann ein Unbekannter, es liege nichts zu ihm vor. Es gebe auch keine Hinweise auf eine psychiatrische Behandlung in der Vergangenheit. Medienberichten zufolge soll der Mann in Schweden mit einer Frau verheiratet gewesen sein und ein dreijähriges Kind haben.

Im vergangenen Jahr habe er sich scheiden lassen und sei nach Frankreich gekommen, wo er im vergangenen November erneut einen Asylantrag stellte. Dieser sei abgelehnt worden, weil er in Schweden schon als Flüchtling anerkannt gewesen sei. In seinem Antrag habe er sich als „syrischer Christ“ bezeichnet.

Ein Mann legt Blumen für die Opfer auf einem Spielplatz in den „Jardins de l’Europe“ nieder. © AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE

Laut der Lokalzeitung „Le Dauphiné Libéré“ war der Mann „auf dem Weg der Verwahrlosung“. Ein Beschäftigter an einer der Anlegestellen am Lac d’Annecy berichtete, dass der Mann sich seit etwa zwei Monaten täglich von morgens bis abends auf einer Bank am Seeufer aufgehalten habe. Dabei habe er zeitweise Selbstgespräche geführt.

Deutsches Opfer stellte sich als Verwechslung heraus

Bei dem Angriff verletzte der Täter vier Kinder im Alter von 22 Monaten bis 3 Jahren und einen Erwachsenen schwer. Sie schweben in Lebensgefahr, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Ein weiterer Erwachsener sei laut Staatsanwaltschaft leicht verletzt. Laut der Deutschen Presse-Agentur kämpfen drei Menschen mit dem Leben.

Zwei der Kinder waren auf einer Urlaubsreise und kommen aus Großbritannien und den Niederlanden. In Berichten örtlicher Medien war zunächst von einem verletzten deutschen Kind die Rede gewesen. Die Staatsanwaltschaft erklärte später, dass es sich um eine Verwechslung gehandelt habe. Die anderen beiden sind Medienberichten zufolge ein französisches Geschwisterpaar.

Rassemblement National macht Stimmung gegen Migrationspolitik

Frankreichs Innenminister Gérald Darmanin sprach auf Twitter von einem sehr schnellen Einsatz der Ordnungskräfte. Die Nationalversammlung unterbrach ihre Plenardebatte am Vormittag für eine Schweigeminute. Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet sagte: „Wir hoffen, dass die Folgen dieses sehr schweren Angriffes keine Konsequenzen seien werden, die die Nation in Trauer führen.“

Mehrere Politiker der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National zogen eine Verbindung zwischen der Tat und der Migrationspolitik in Frankreich. „Wir müssen die Situation wieder unter Kontrolle bekommen, was der Regierung nicht gelingt“, erklärte Parteichef Jordan Bardella. „Die massive Einwanderung steht in direktem Zusammenhang mit der Verrohung, unter der unser Land leidet“, sagte Vizeparteichef David Rachline. (dpa/AFP)