CSD 2023 in Berlin Hier werden die Straßen ab Donnerstagmorgen gesperrt

Der Countdown zum CSD läuft. Am kommenden Samstag werden mehr als eine halbe Million Menschen zum Christopher Street Day (CSD) in Berlin erwartet, um gemeinsam zu feiern und zu protestieren.

Worum geht es? Die CSD-Teilnehmer:innen fordern mehr Sichtbarkeit, mehr gesellschaftliche Vielfalt und vor allem mehr Rechte für queere Menschen – ob schwul, lesbisch, bisexuell, queere People of Colour, trans, nichtbinär, intergeschlechtlich oder asexuell.

Berlin Pride: Die CSD-Route 2023

Der 45. CSD-Umzug startet am 22. Juli um 12 Uhr mittags an der Leipziger Straße Ecke Spittelmarkt in Berlin-Mitte. Die Route verläuft weiter über die Leipziger Straße, vorbei am Bundesrat und über den Potsdamer Platz.

Am Nollendorfplatz geht es schließlich rechts in die Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße in Richtung Lützowplatz. Hier überquert der Umzug den Landwehrkanal: über die Herkulesbrücke geht es in die Klingelhöferstraße zum Großen Stern.

Mitarbeiter von „Kulturprojekte Berlin“ bemalen einen Straßenabschnitt am Großen Stern anlässlich des CSD in Regenbogenfarben an. © dpa

An der Siegessäule findet das große CSD-Finale statt. Die Wagen fahren über die bunt geschmückte Straße des 17. Juni bis zum Brandenburger Tor, wo die ersten Trucks und Fußgruppen ab 16:30 Uhr erwartet werden. Die Fahrbahn der Zielstrecke am Großen Stern wurde anlässlich des CSD mit den Farben der sogenannten Progress-Pride-Fahne bemalt.

Progress Pride Flag: Was hat es damit auf sich? Bei der sogenannten Progress Pride Flag handelt es sich um eine erweiterte Regenbogenfahne. Das englische Wort „Progress“ steht hier für den Fortschritt in Sachen Gleichstellung, der einerseits bereits erreicht wurde, andererseits aber noch aussteht. Die gängige Regenbogenfahne (englisch: LGBT Pride Flag) wird mit ihren sechs Streifen in unterschiedlichen Farben als ein internationales Symbol für die queere Bewegung und Vielfalt verstanden. 2018 entwarf Daniel Quasar (nichtbinäre:n Grafikdesigner:in aus den USA) die Progress Pride Flag und erweiterte die sechs Streifen auf der linken Seite um ein Dreieck, das auch die Symbole von trans Menschen und queeren People of Colour aufnimmt. Die Farben Weiß, Hellblau und Rosa wurden der Trans-Pride-Flagge entlehnt. Die Farben Braun und Schwarz sollen queere People of Colour repräsentieren. Zudem soll der schwarze Streifen für Menschen stehen, die bislang an den Folgen einer AIDS-Erkrankung gestorben sind oder unter Stigmatisierung leiden. Die Progress Pride Flag. © imago images/jayantbahel In einer erweiterten Flaggen-Version des Aktivisten Valentino Vecchietti wird innerhalb des dreieckigen Keils noch ein gelbes Dreieck mit einem lilafarbenen Kreis dargestellt. Mithilfe des Intersex-Symbols sollen intersexuelle Personen und ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit repräsentiert werden. Eine Progress Pride Flag mit Intersex-Symbol beim Christopher Street Day 2023 in Köln. © IMAGO/Panama Pictures

Sperrungen aufgrund des CSD

Vor allem in Mitte und Tiergarten wird mit Verkehrseinschränkungen gerechnet – sowohl für Autofahrende als auch im öffentlicher Personennahverkehr von BVG und S-Bahnen. Wir haben die Übersicht.

Straßensperrungen von Donnerstag (8 Uhr) bis Sonntag (18 Uhr) Straße des 17. Juni : zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor

: zwischen Großer Stern und Brandenburger Tor Ebertstraße : zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße

: zwischen Scheidemannstraße und Behrenstraße Yitzhak-Rabin-Straße

Pariser Platz Straßensperrung am Samstag (6 Uhr bis abends) Leipziger Straße: zwischen Charlottenstraße und Axel-Springer-Straße Straßensperrungen von Samstag (8 Uhr) bis Sonntag (voraussichtlich mittags) John-Foster-Dulles-Allee / Scheidemannstraße / Dorotheenstraße zwischen Spreeweg und Ebertstraße

zwischen Spreeweg und Ebertstraße Erste Sperrungen entlang der Aufzugsstrecke (z. B. Kleiststraße und Bülowstraße) Stand: 19. Juli 2023, Quelle: Verkehrsinformationszentrale Berlin

Anlässlich des CSD wurde die Fahrbahn am Großen Stern in den Farben der Progress Pride Flag (inklusive Intersex-Symbol) angemalt. © IMAGO/A. Friedrichs

U-Bahnhöfe der BVG und S-Bahnhöfe Auch einige Bahnstationen sollen voraussichtlich im Laufe der Demo gesperrt werden: S+U Brandenburger Tor

U Bundestag

U Nollendorfplatz Die Verkehrsinformationszentrale empfiehlt allen Besucher:innen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Motorisierte Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die City-Ost möglichst weiträumig zu umfahren. Stand: 19. Juli 2023, Quelle: Verkehrsinformationszentrale Berlin

Das CSD-Motto 2023

Die diesjährige CSD-Demonstration steht unter dem Motto: „Be their voice – and ours! … für mehr Empathie und Solidarität!“

Mit dem Motto möchte der Berliner CSD e.V. „nicht nur auf externe, sondern auch interne Konfliktpotentiale aufmerksam machen“. So soll der Slogan beispielsweise queere Opfer des Krieges gegen die Ukraine oder der Iran-Revolution einschließen, aber gleichermaßen auch queere Berliner:innen ansprechen.

Wir müssen endlich wieder jene Regenbogenstadt werden, von der alle so gern sprechen. Berliner CSD e.V.

CSD-Parade: Mehr als 70 Umzugswagen

Zur 45. CSD-Parade wurde die Anzahl der teilnehmenden Wagen auf 75 begrenzt. Dem Berliner CSD e.V. zufolge soll dadurch der ökologische Fußabdruck der Großveranstaltung so gering wie möglich gehalten werden: „Als verantwortungsbewusster Verein ist es uns so möglich, weniger CO2 zu produzieren.“

Die Reihenfolge der Wagen Berliner CSD e.V. Berliner CSD e.V. - TIN Safer Spaces BiBerlin e.V. - Bi*licious House of Pride Mental Health Evangelischer Kirchenkreis Berlin-Stadtmitte Wagen 6a: Vitsche e.V. FAQ Health AWO KV Berlin Spree-Wuhle e.V. queer*human Humanistischer Verband Berlin-Brandenburg KdöR Berliner Aids-Hilfe e.V. + S-Queer Queer as Truck (UdK Berlin) Bi*licious/BiBerlin Schwulenberatung Berlin Deutsche Aidshilfe e.V. - IWWIT Förderverein Hauptstadt CSD e.V. Annemieke & Beatrice FETISCH-TRUCK (BLF/Folsom Europe) Quarteera e.V. Volt Deutschland - Landesverband Berlin SPDqueer Berlin Tourspain Bundesministerium des Innern und für Heimat Lesben und Schwule in der Union (LSU Berlin) /CDU Berlin LiSL e.V. Berlin-Brandenburg/Junge Liberale Berlin Diplomatischer Truck (US-Botschaft & Auswaertiges Amt) Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, AG Queerbeauftragte der Bezirke & Regenbogennetzwerk der Berliner Verwaltung TUI Love Happy EYO - Embrace Yourself & Others - inside and outside Sony Music Pride@Siemens Pride@Sanofi Be.Queer/LGBTIQ+ and allies at Bertelsmann railbow LGBTIQ*Netzwerk der Deutschen Bahn Lieferando WVV-Gesundheitsnetzwerk | COMFORT Homecare Pride@BCG LuB Akademie GmbH - LuB Rainbow Project Regenbogennetzwerk DRV-Bund Mampe Spirituosen GmbH Nie zu bunt - das queere Netzwerk der EDEKA Minden- Hannover Axel Springer Queerseite Pride Truck Diversifly Vattenfall Diverse Energy Netzwerk Technische Universität Berlin Mercedes-Benz Pride The Nature Conservancy rainbow@vodafone Vivantes Netzwerk für Gesundheit GmbH Fresh Pride PRIDE @ Accenture Regenbogennetzwerk der BVG CARIAD – codeasyouare / VW – wedrivepround Globe Pride Initiative - Deloitte Unity Network, Ernst & Young Pride@Henkel - Diversity, Equity und Inclusion Pride@IKEA Mercedes-Benz Bank - Moved by Diversity ebay - United in Pride Pride@ASOS RainbowNet - LGBTQIA+-Network der Deutschen Post REWE Markt GmbH BLEND - Bayer Diversity Group STARK Deutschland GmbH Zalando’s LGBTQI+ Community PROUT AT WORK-Foundation & Commerzbank Hewlett Packard Enterprise | PRIDE CE Allianz Pride Hyatt International LLC Clark Germany GmbH Planet Romeo Pride@Eis.de Glamazon Shine - Diversity Netzwerk PwC Stand: 6. Juli 2023, Quelle: Berliner CSD e.V.

2022 war die Strecke der CSD-Parade insgesamt 7,4 Kilometer lang. Auch im vergangenen Jahr endete der Umzug auf der Straße des 17. Juni (wie hier zu sehen). © IMAGO/Müller-Stauffenberg

Darüber hinaus sei es dem CSD-Verein wichtig, künftig die Logistik, die Sicherheit, das Team und die eigentlichen Ziele der CSD-Demo miteinander in einen besseren Einklang zu bringen. Man wolle vorrangig „eine sichere und sichtbare Demo umsetzen“.

Der diesjährige CSD-Umzug wird auf vier Blöcke aufgeteilt. Im ersten Block sind vor allem Fahrzeuge des Berliner CSD sowie von engen Partnern vertreten.

Im zweiten Block folgen queere Vereine, Clubs, Verbände und Kollektive. Im dritten Block sind Parteien, Ministerien (wie das Bundesinnenministerium auf Platz 22) oder Botschaften vertreten – wie etwa der CSD-Truck der US-Botschaft auf Platz 25.

Im vierten Block dürfen sich Unternehmen und Marken präsentieren, wie etwa Ikea (Wagenplatz 55), der Axel-Springer-Verlag (Platz 40), Rewe (Platz 60), Amazon (Platz 71) oder Mampe Spirituosen (Platz 38).

Mit bislang 46 Wagen bildet dieser Marken-Block die größte Wagengruppierung. Kritiker bemängeln in diesem Zusammenhang eine voranschreitende Kommerzialisierung der gesellschaftspolitischen Demo.

Wie viel kostet ein Wagen auf dem CSD? Die Preise für einen Wagen beim CSD variieren stark. Während beispielsweise eine NGO für einen Zwölftonner eine Teilnahmegebühr von 500 Euro entrichten muss, kann das gleiche Gefährt ein Privatunternehmen bis zu 10.000 Euro kosten. Bemerkenswert: Kann ein Unternehmen keine „queere Mitarbeitenden-Gruppe“ vorweisen, dann wird mehr Gebühr fällig (beispielsweise 10.000 Euro für einen Zwölftonner). Ein Unternehmen, das eine mindestens dreijährige „queere Mitarbeitenden-Gruppe“ nachweisen kann, muss für die gleiche Buchung nur 4000 Euro zahlen. Die Preisliste für einen CSD-Wagen NGOs Auto: --- LKW unter 12 Tonnen: 250 € LKW ab 12 Tonnen: 500 €

Queere Inititiativen Auto: 250 € LKW unter 12 Tonnen: 500 € LKW ab 12 Tonnen: 750 €

Parteien Auto: 500 € LKW unter 12 Tonnen: 2500 € LKW ab 12 Tonnen: 2500 €

Queere Marken oder Clubs Auto: 750 € LKW unter 12 Tonnen: 1500 € LKW ab 12 Tonnen: 2000 €

Unternehmen mit „queerer Mitarbeitenden-Gruppe“ (mind. drei Jahre Bestehen) Auto: 1000 € LKW unter 12 Tonnen: 4000 € LKW ab 12 Tonnen: 4000 €

Unternehmen ohne „queere Mitarbeitenden-Gruppe“ Auto: 3500 € LKW unter 12 Tonnen: 10.000 € LKW ab 12 Tonnen: 10.000 €

Stand: 18. Juli 2023, Quelle: Berliner CSD e.V.

Die CSD-Parade 2022 zog unter dem Motto „United in Love – Gegen Hass, Krieg und Diskriminierung“ vom Spittelmarkt zur Siegessäule und dann weiter bis zum Brandenburger Tor. © IMAGO/Future Image

Das Programm für den CSD 2023: Tokio Hotel am Brandenburger Tor

Den Startschuss zur CSD-Parade gibt Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner – er wird den Straßenumzug am 22. Juli um 12 Uhr mittags am Startpunkt (Leipziger Straße Ecke Spittelmarkt) mit einem Redebeitrag eröffnen.

Um 16:30 Uhr werden die ersten Festwagen am Zielpunkt (Brandenburger Tor) erwartet.

Auf der Bühne am Berliner Wahrzeichen sind sowohl Redebeiträge als auch Musikacts geplant. Unter anderem soll der frisch gewählte Queerbeauftragte des Berliner Senats, Alfonso Pantisano, hier am Samstag eine Rede halten.

Zum großen Finale des CSD soll die Band „Tokio Hotel“ ein Konzert vor dem Brandenburger Tor spielen. Hier: Tom Kaulitz, Bill Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer. © Sony via dpa

Im Rahmen der Abschlusskundgebung ist ein Auftritt der deutsche Band Tokio Hotel am Brandenburger Tor angekündigt. Auch die Berliner Rockband Ton Steine Scherben soll nach dem CSD-Umzug ein Konzert geben.