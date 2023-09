„Heute leider nicht“ Schon wieder kam ein Promi nicht ins Berliner Berghain

Was haben Britney Spears, Elon Musk und Sido gemeinsam? Richtig, sie alle durften nicht die strengste Tür der Welt passieren. Dem Berghain eilt dieser Ruf voraus und steht damit exemplarisch für Berliner Clubs. Denn so bekannt die deutsche Hauptstadt für ihre legendären Partys ist, so bekannt ist auch die eiserne Auslese am Eingang der selbigen. Die Auswahlkriterien, wer hereinkommt und wer nicht, sind und bleiben dabei ein wohl gehütetes Betriebsgeheimnis. Distinktionsmerkmale, etwa Ruhm, spielen jedenfalls in den meisten Clubs keine Rolle.

Am vergangenen Wochenende musste das auch der US-amerikanische Rapper Macklemore erfahren. Nachdem er vergangenem Sonntag auf dem Lollapalooza-Festival im Olympia-Stadion vor über 60.000 Menschen performt hatte, wollte er offenbar selbst noch ein bisschen Spaß erleben. Die Berghain Türsteher machten ihm da aber einen Strich durch die Rechnung. In einer Instagram-Story postete der Musiker ein Selfie vor dem Club und schrieb: „Wenn du abgelehnt wirst, beim Versuch ins Berghain zu kommen... 1/4 in meiner Kariere“.

Lady Gaga bezeichnete das Berghain als ihren „Lieblingsfetischclub“

Allein an seiner Kariere wird es nicht gelegen haben, denn es gibt auch andere Beispiele sehr prominenter Leute, die Gegenteiliges beweisen. So soll Lady Gaga schon häufiger auf der Berghain-Tanzfläche gesichtet worden sein, sagte sogar einst, es wäre ihr „Lieblingsfetischclub“. Legendär ist auch ein Auftritt der Schauspielerin Claire Danes in der Talkshow von Ellen DeGeneres vor einigen Jahren. Ganz unverblümt erzählte sie dem ungläubigen US-Publikum, dass sie während der „Homeland“-Dreharbeiten in Berlin immer mal wieder sonntags tagsüber den Club besucht habe. Die Geschichte konnte sie mit detaillierten Anekdoten glaubhaft vermittelt: so wusste sie zu berichten, dass es im Berghain einen Eisstand gibt und, dass es einige Besucher vorziehen, ohne Kleidung zu tanzen.

Das KitKat gilt als Promi-freundlich

Dieser Fakt ist wohl auch der Grund, warum Berlins Türen so streng sind. Viele Clubs, darunter auch das Berghain, waren ursprünglich queere Orte, an denen Menschen ohne Scham und Angst vor Angriffen sie selbst sein konnten. Auch wenn sich das heute immer mehr mit einem touristischen Mainstream-Publikum vermischt, versuchen die Türsteher nach wie vor durch ihre strenge Selektion den sogenannten „Safer Space“ aufrechtzuerhalten. Die Entscheidung, wer hereinkommt und wer nicht, muss oft innerhalb weniger Sekunden getroffen werden. Im Internet kursieren zwar Tipps, wie es klappen könnte – man sollte etwa eine möglichst ernste Miene aufsetzten oder schwarze Klamotten tragen – sie gehören wohl aber genauso zum Mythos wie der Superlativ von „strenge Tür“ selbst.

Macklemore, der laut eigener Aussage auf der Lollapalooza-Bühne schon mehrfach erfolglos versuchte ins Berghain zu kommen, sollte die Abweisung also nicht persönlich nehmen, es beim nächsten Berlin-Besuch weiter versuchen oder mal an anderen Toren klopfen. Der Swingerclub KitKat zum Beispiel, gilt als äußerst Promi-freundlich. Jeder, der auch nur bisschen Ruhm mitbringt, scheint willkommen – ungeachtet der darauffolgenden Presse. So soll Musk hier nach seinem Berghain-Korb getanzt haben und kürzlich erst wurde Till Lindemann freundlichst empfangen. Außerdem gibt es einen offiziellen Dress-Code: Möglichst bunt und möglichst freizügig.