Biden in Warschau Demonstration der Entschlossenheit

Die Erinnerung an Joe Bidens letzten Auftritt im Warschauer Königspalast ist noch frisch. Einen Monat nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine vor einem Jahr hatte der US-Präsident – abweichend vom Redemanuskript – am Ende den Satz ausgerufen: „Um Himmels willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben.“

Ob Biden zum Sturz von Kremlchef Wladimir Putin aufgerufen hatte oder nicht, wurde anschließend heftig diskutiert. Denn eigentlich lautet die Maßgabe: Die USA wollen eine direkte Konfrontation mit Russland und damit einen möglichen dritten Weltkrieg vermeiden. Erklärt wurde sein „spontaner“ Einschub vom Weißen Haus daher mit den Worten: Der Präsident sei von einem vorangegangen Treffen mit ukrainischen Flüchtlingen sehr angefasst gewesen.

Ein Jahr später kommt der US-Präsident wieder nach Polen, und dieses Mal hat er zuvor das Kriegsgebiet besucht. Diese Reise, davon war auszugehen, setzte den Ton für seine Rede am Dienstagnachmittag. Die Ukraine habe mit ihrem mutigen Überlebenskampf „sein Herz erobert“, hatte er in Kiew bekannt.

Der bis zuletzt geheim gehaltene, durchaus riskante Abstecher des 80-Jährigen in die ukrainische Hauptstadt, wo er mit Präsident Wolodymyr Selenskyj und begleitet von Luftalarm demonstrativ auf offener Straße spazieren ging, wird als Zeichen der Entschlossenheit interpretiert. Die USA, so die Botschaft, werden an der Seite der Ukraine bleiben, „so lange es nötig ist“ – und Putin nicht gewinnen lassen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Der russische Präsident hat in seiner Rede am Dienstagmorgen bereits auf die Biden-Reise reagiert, dem Westen die Schuld für den Ukraine-Krieg zugeschoben und den Atomkontrollvertrag „New Start“ ausgesetzt. Biden hatte mehrere Stunden Zeit, das in seine Ansprache aufzunehmen.

Geplant war das Rede-Duell der beiden Staatschefs – der Anführer der freien Welt gegen einen den Weltfrieden gefährdenden Autokraten – nicht.

Dies ist kein rhetorischer Wettstreit mit irgendjemandem. Jake Sullivan, Bidens Nationaler Sicherheitsberater

Der Zeitpunkt von Bidens Ansprache sei nicht wegen Putins Auftritt gewählt worden, sondern wegen des nahenden Jahrestages des Kriegsbeginns am 24. Februar, hatte sein Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan erklärt. „Dies ist kein rhetorischer Wettstreit mit irgendjemandem.“ Dem US-Präsidenten gehe es vielmehr darum, ein Jahr nach dem Beginn des Krieges über die Stärke der Demokratie zu sprechen.

Biden hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Allianz zu schmieden, den Westen zusammenhalten und alle Zweifel an der Frage auszuräumen, ob das Nato-Bündnis widerstandsfähig ist. Mit dieser Reise verdeutlicht er aber auch: Die USA sind entschlossen, den Plan des Kremlchefs nicht aufgehen zu lassen.

Bidens Route ist dabei Teil eines größeren Paketes: Ende vergangener Woche traten Vizepräsidentin Kamala Harris und Außenminister Antony Blinken bei der Münchner Sicherheitskonferenz auf, zusammen mit der nach Veranstalterangaben größten US-Delegation aller Zeiten. In ihrer Rede in München erklärte Harris, die USA hätten formell festgestellt, dass Russland in der Ukraine Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen habe. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen.

In Warschau werde Biden „die transatlantische Einheit und seine eiserne Unterstützung für unsere Verbündeten“ unterstreichen, hatte das Weiße Haus die Rede des US-Präsidenten intoniert. Damit sollen Befürchtungen entkräftet werden, der Rückhalt für die Unterstützung Kiews könne angesichts eines sich länger hinziehenden Krieges schwinden – darauf hatte Putin gesetzt, und bisher sieht es danach aus, dass er sich verkalkuliert hat.

Am Montag hat Biden noch auf der Fahrt mit Italiens Premierministerin Giorgia Meloni telefoniert, die am Dienstag ebenfalls Kiew besuchte. Wie das Weiße Haus erklärte, plane Biden in den kommenden Tagen mehrere Telefonate mit europäischen Partnern. Am 3. März empfängt Biden zudem Bundeskanzler Olaf Scholz in Washington.

Am Mittwoch trifft er sich mit den Staats- und Regierungschefs der „Bukarest neun“. Die Gruppe der osteuropäischen Nato-Länder hatte sich 2014 nach der russischen Annexion der Krim gegründet. Ihnen will der amerikanische Präsident versichern, dass die Unterstützung der USA nicht wackelt. John Kirby, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, hatte es auf den Punkt gebracht: Die osteuropäischen Länder stellen demnach die „vorderste Front unserer kollektiven Verteidigung“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Vor seiner Rede traf Biden mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda zusammen. Dass er bereits zum zweiten Mal in einem Jahr Polen besucht, gilt als Anerkennung für die zentrale Bedeutung des Nato-Mitglieds im Ukraine-Krieg.

10.000 amerikanische Soldaten sind dort stationiert, von hier aus werden Waffen in die Ukraine geliefert. Das Land hat zudem mehr als 1,5 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Warschaus Bürgermeister Rafal Trzaskowski sagte im US-Sender CNN: „Es ist unglaublich und so wichtig, dass der US-Präsident wieder hier ist. Denn es bedeutet: Wir sind sicher.“

Duda dankte Biden für seinen Kiew-Besuch und erklärte, dies sei „ein sehr strategischer Schritt“, der die „Moral“ der Ukrainer befeuere. Putin habe „Millionen Menschen, die aus ihrem Land flüchten mussten, zum Untergang verdammt“. Der Besuch Bidens sei „ein Zeichen, dass die freie Welt sie nicht vergessen hat“. Polen glaube fest daran, „dass Amerika in der Lage ist, die globale Ordnung zu bewahren“.

Zur Startseite