„Die angekündigte Freilassung ist ein Durchbruch“ Baerbock begrüßt Geisel-Deal zwischen Israel und der Hamas

Der Durchbruch ist geschafft. Israel und die radikal islamistische Hamas haben sich nach Angaben des vermittelnden Emirats Katar auf eine mehrtägige Feuerpause im Gazastreifen geeinigt. Der Beginn der viertägigen Kampfpause werde innerhalb der nächsten 24 Stunden bekannt gegeben, teilte das Außenministerium in Katar am frühen Mittwochmorgen mit.

Zudem soll demnach die Hamas 50 Geiseln freilassen und im Gegenzug eine noch unbestimmte Zahl Palästinenser aus israelischen Gefängnissen entlassen werden. Mit der „humanitären Pause“ soll auch eine „größere Zahl“ an Hilfskonvois sowie mehr Treibstoff in den Gazastreifen kommen.

Baerbock sieht Geisel-Deal als „Durchbruch“

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock beschreibt die angekündigte Feuerpause und Freilassung von Geiseln im Gazastreifen als einen Durchbruch.

„Die angekündigte Freilassung einer ersten größeren Gruppe von Geiseln ist ein Durchbruch - auch wenn nichts auf der Welt ihr Leid ungeschehen machen kann. Die humanitäre Pause muss genutzt werden, um lebensnotwendige Hilfe zu den Menschen in Gaza zu bringen“, schrieb die Grünen-Politikerin am Mittwochmorgen auf X (vormals Twitter).

Rotes Kreuz soll Freilassung der Geiseln überwachen

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) wird nach Angaben Katers die Freilassung der Geiseln überwachen.

„Es wird eine intensive Zeit, in der wir rund um die Uhr in direktem Kontakt mit dem IKRK und den beiden Parteien stehen werden, um sicherzustellen, dass die Freilassung der Geiseln perfekt läuft“, sagt der katarische Staatsminister im Außenministerium, Mohammed Al-Khulaifi.

Details zur Vereinbarung: Welche Geiseln werden freigelassen? Geplant ist der Austausch von 50 Geiseln gegen 150 palästinensische Häftlinge

Für den Austausch kommen 300 inhaftierten Palästinenser infrage 287 junge Männer bis 18 Jahre, die wegen Aufruhr und Steinwürfen inhaftiert wurden 13 erwachsene Frauen, die überwiegend wegen Messerattacken verurteilt wurden

Israelischen Medienberichten zufolge sollen keine Geiseln freigelassen würden, die wegen Mordes inhaftiert wurden. Quelle: Bericht der „Times Of Israel“ am Mittwoch

Freilassung der Geiseln in vier bis fünf Tagen geplant

Die Waffenruhe bedeute, dass es „keine Angriffe geben wird. Keine militärischen Bewegungen, keine Expansion, nichts“. Katar hoffe, dass das die Vereinbarung „ein Samenkorn für ein größeres Abkommen und einen dauerhaften Waffenstillstand sein wird. Das ist unsere Absicht.“

Zuvor hatte die israelische Regierung nach einer knapp fünfstündigen Debatte dem Abkommen zugestimmt. Der Deal, so er denn erfolgreich umgesetzt wird, stellt den größten diplomatischen Durchbruch seit Ausbruch des aktuellen Krieges zwischen Israel und der Hamas dar.

Ein hoher amerikanischer Regierungsmitarbeiter bestätigte in einem Telefonbriefing am Dienstagabend (Ortszeit), dass in einer ersten Phase mindestens 50 am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppte Frauen und Kinder freikommen sollen.

Dies werde in den kommenden vier bis fünf Tagen geschehen. Wenn es mehr Frauen und Kinder gebe, könnte es auch länger dauern. Dazu würde alle militärischen Operationen ausgesetzt, in Gaza und „hoffentlich auch an der Grenze zum Libanon“.

Im Gegenzug werde Israel eine Reihe von palästinensischen Gefangenen freilassen. Die Rede ist von rund 150 palästinensischen Häftlingen in den ersten vier Tagen.

Die Freilassung weiterer Palästinenser im Gegenzug für die Freilassung weiterer Geiseln in der Zeit danach sei möglich, meldete die „Times Of Israel“ am Mittwoch. Für jeden zusätzlichen Tag müsste die Hamas der Regierung Israels zufolge zehn weitere Geiseln freilassen. Israel geht davon aus, dass so insgesamt 80 Geiseln freikommen könnten.

Namen der Geiseln sollen online veröffentlicht werden

Auf den Einwand, dass wahrscheinlich mehr als 50 Frauen und Kinder von der Terrororganisation Hamas entführt worden seien, erklärte der Regierungsmitarbeiter, in der ersten Phase handele es sich um die „mindestens 50 Geiseln“, die von der Hamas identifiziert worden seien. Er sagte aber auch: „Wir glauben, es gibt mehr.“

Der Plan sei, dass alle freikämen. Die Umsetzung des Deals werde 24 Stunden nach der Verkündung beginnen.

Die 24 Stunden sollen von israelischen Bürgern genutzt werden können, um gegen die Freilassung bestimmter Palästinensern Beschwerde einlegen zu können, berichtete der Nahost-Experte der Nachrichtenplattform Axios, Barak Ravid. Dazu würden die Namen der für die Freilassung vorgesehenen Gefangenen online veröffentlicht.

Der US-Regierungsmitarbeiter betonte, die Freilassung der 50 Geiseln sei nur ein erster Schritt. „Mehr Geiseln werden freikommen.“ Bei den freizulassenden Geiseln soll es sich israelischen Medien zufolge um 30 Kinder, acht Mütter sowie zwölf ältere Frauen handeln.

Biden begrüßt Vereinbarung zur Freilassung

US-Präsident Joe Biden begrüßt die Einigung über die Freilassung einiger der von der Hamas festgehaltenen Geiseln. Das Abkommen werde auch die Heimkehr weiterer amerikanischer Geiseln ermöglichen.

Seit Beginn der Krise hat sich US-Präsident Biden 14-mal mit Israels Premier Benjamin Netanjahu ausgetauscht. © dpa/Evan Vucci

„Die heutige Vereinbarung sollte auch die Heimkehr weiterer amerikanischer Geiseln ermöglichen, und ich werde nicht aufgeben, bis sie alle frei sind“, sagt Biden.

Bisher vier Geiseln im Gazastreifen freigelassen

Die Hamas hat am 7. Oktober mehr als 240 Menschen in den Gazastreifen entführt. Vier sind bisher freigelassen worden, darunter zwei Amerikaner. Eine Geisel wurde befreit, zwei andere tot aufgefunden. Die US-Regierung sei entschlossen, alle ihre zehn als vermisst geltenden Bürger freizubekommen, sagte der Offizielle weiter.

In der ersten Phase hofft das Weiße Haus, dass ein knapp vierjähriges Kind, dessen amerikanische Eltern bei den Terroranschlägen getötet worden seien, und zwei Amerikanerinnen freigelassen würden.

Ich werde nicht aufgeben, bis sie alle frei sind. Joe Biden, US-Präsident

Die Hamas müsse dafür sorgen, dass alle Geiseln freikämen, auch jene, die von anderen Terrororganisationen festgehalten würden. „Hamas steht unter enormem militärischem Druck.“

Israels Armee setzt Bodeneinsatz im Gazastreifen vorerst fort

Israels Armee hat vor Inkraftreten der vereinbarten Feuerpause erneut Ziele der islamistischen Hamas im Gazastreifen angegriffen.

Wie die Armee am Mittwoch mitteilte, zerstörten Truppen am Morgen einen Tunnelschacht, aus dem ein Hamas-Terrorist herausgekommen und auf die Soldaten geschossen habe. Zudem sei das Militär auf Terroristen und Waffen in einem Gebäude gestoßen, das von der Hamas genutzt worden sei. Die Terroristen seien getötet und das Gebäude zerstört worden, teilte die Armee weiter mit.

Stündlicher Austausch zwischen Katar, Ägypten und Israel

Die Initiative für das Abkommen ging nach Angaben des Weißen Hauses von Katar aus. Das Emirat sei nach dem 7. Oktober auf die USA und Israel zugekommen. Es sei ein schwieriger Prozess gewesen, mit der Hamas zu verhandeln, und Israel habe auf höchste Geheimhaltung bestanden.

Von Beginn an habe man sich täglich, manchmal stündlich mit Katar, Ägypten und Israel in der Geiselfrage ausgetauscht. Zeitweise sei ein amerikanisches Team vor Ort im Einsatz gewesen, um Informationen unabhängig zu überprüfen. Auch US-Präsident Joe Biden sei stets „direkt und persönlich“ in dem Prozess engagiert gewesen.

Seit Beginn der Krise habe Biden sich 14-mal mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu ausgetauscht. Dreimal habe er zudem mit dem ägyptischen Präsidenten und zweimal mit dem Emir von Katar telefoniert.

„Katar und Ägypten waren wirklich wichtige Partner.“ Der Regierungsmitarbeiter betonte, Biden habe bei seinem Besuch in Israel am 18. Oktober auch die Bedeutung humanitärer Unterstützung des Gazastreifens betont, was damals noch umstritten gewesen sei. (mit Agenturen)