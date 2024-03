Gaza-Debatte im Bundestag Grünen-Politikerin mahnt Israel zur Einhaltung des Völkerrechts

Die Grünen-Politikerin Deborah Düring hat zu Beginn der Aktuellen Stunde im Bundestag zum Krieg im Gazastreifen betont, dass die Hamas den aktuellen Konflikt mit dem „tödlichsten und gewalttätigsten Angriff seit der Schoah“ provoziert habe. Israel, betonte sie, habe ein Recht auf Selbstverteidigung und kämpfe dabei gegen einen Feind, der „die Zivilbevölkerung als Schutzschild nutzt“.

„Staaten haben jedoch die Verpflichtung, sich an Völkerrecht zu halten, auch wenn es der Gegner nicht tut“, sagte Düring weiter. Sie forderte, dass Israel mehr für den Schutz der Zivilbevölkerung tue. „Am Boden muss die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden“, sagte sie und rief die Regierung in Israel auf, keine Bodenoffensive in Rafah durchzuführen. Langfristig sei ein Weg notwendig, der „in einer Zweistaatenlösung mündet“, so Düring.

Auch die SPD-Politikerin Gabriela Heinrich forderte sowohl von Bundeskanzler Olaf Scholz als auch von US-Präsident Joe Biden, darauf hinzuweisen, „dass eine Offensive in Rafah das Leid der Zivilbevölkerung vergrößern und Israel international isolieren wird“.

In der Aktuellen Stunde geht es am Donnerstag auf Antrag der Ampel-Fraktionen um die Lage in Israel und den palästinensischen Gebieten. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) will in der Plenardebatte das Wort ergreifen.

Darüber hinaus will der Bundestag zwei Auslandseinsätze der Bundeswehr verlängern: Die deutschen Streitkräfte sollen sich weiter am UN-Einsatz im Südsudan und an der internationalen Marine-Mission „Sea Guardian“ im Mittelmeer beteiligen. Abgestimmt wird außerdem über die nationale Umsetzung des „Digital Services Act“, mit der die Aufsicht über Online-Plattformen in die Hände der Bundesnetzagentur gelegt wird. (lam, dpa)