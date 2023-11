Live „Für unsere palästinensischen Brüder“ : Jordaniens Luftwaffe wirft medizinische Hilfsgüter über dem Gazastreifen ab

Israel: Beschuss im Gazastreifen an zwei Tagen stundenlang eingestellt + CIA-Chef reist am Montag in den Nahen Osten + Israels Armee teilt den Gazastreifen in einen Süd- und einen Nordteil + Der Newsblog.