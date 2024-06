© imago images/Scanpix/Karolis Kavolelis via www.imago-images.de

Live Kommandoposten in Belgorod : Ukraine will erstmals Ziel in Russland mit Kampfflugzeug angegriffen haben

Ukraine will erstmals Kampfjet in Russland getroffen haben + Selenskyj erklärt Russlands Charkiw-Offensive für gescheitert + Biden und Scholz lehnen Militärausbilder in der Ukraine ab + Der Newsblog.