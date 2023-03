Eine Jacht in Rostock und Sprengstoffspuren Was über die Nord-Stream-Anschläge bekannt ist

Bei ihren Ermittlungen zu den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 hat die Bundesanwaltschaft im Januar ein verdächtiges Schiff durchsuchen lassen. Es bestehe der Verdacht, dass es zum Transport von Sprengsätzen verwendet worden sein könnte, teilte die Karlsruher Behörde am Mittwoch auf Anfrage mit.

Belastbare Aussagen zu Tätern, Motiven und einer staatlichen Steuerung könnten derzeit nicht getroffen werden.

Am Dienstag hatten mehrere Medien in Deutschland und den USA über neue Erkenntnisse der Ermittler in Bezug auf die Anschläge der Gaspipelines Ende September 2022 berichtet. Demnach soll eine Tätergruppe aus fünf Männern und einer Frau von einem Boot aus Sprengsätze an den Pipelines befestigt und diese zur Explosion gebracht haben. Das Boot sei von einer Firma mit Sitz in Polen angemietet worden, die sich im Besitz von zwei Ukrainern befinde, hieß es. In dem Boot seien später Sprengstoffspuren gefunden worden.

Am Mittwochmorgen äußerten sich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zurückhaltend zu den neuen Berichten über mögliche Hintergründe der Explosionen an den deutsch-russischen Gaspipelines Nord Stream 1 und 2.

Zunächst müssten aber die zuständigen Behörden ihre Ermittlungen zu Ende führen. Dies sei nötig, damit „wir dann von Seite der Regierung aufgrund dieser Erkenntnisse dann auch Beurteilungen treffen können und nicht voreilig aus Berichten heraus Schlüsse für uns ziehen“, sagte Baerbock.

Annalena Baerbock nimmt neben Masrur Barsani, Ministerpräsident der Region Kurdistan-Irak, der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak an einer Pressekonferenz teil. © dpa/Michael Kappeler

Sie verwies auf Untersuchungen in Schweden und Dänemark unter Federführung der dortigen Behörden. Natürlich gebe es einen Austausch unter allen ermittelnden Behörden. Die Ministerin erinnerte daran, dass Schweden, Dänemark und Deutschland vor wenigen Tagen den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen darüber informiert haben, dass die Untersuchungen noch laufen und man noch keine Erkenntnisse geben könne.

Was bisher über den Vorgang bekannt ist

Wie die „New York Times“ am Dienstag unter Berufung auf US-Beamte berichtet, gibt es jetzt erstmals konkrete Hinweise darauf, wer die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines verübt haben könnte. Verantwortlich könnte demnach eine pro-ukrainische Gruppe sein. Kurz darauf berichteten auch mehrere deutsche Medien, darunter die „Zeit“ über die Ermittlungen.

Wie die „NYT“-Journalisten betonen, gibt es keine Hinweise darauf, dass der Anschlag von der Regierung in Kiew oder Offiziellen in der Ukraine in Auftrag gegeben wurde. Während sich westliche Regierungen in den vergangenen Monaten mit Schuldzuweisungen zurückhielten, macht Moskau die US-Amerikaner verantwortlich. Washington wies die Anschuldigungen zurück.

Wie die „NYT“ berichtet, soll es sich bei der Gruppe um Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin handeln. Informationen der „Zeit“ zufolge waren sechs Personen involviert, konkret ein Kapitän, zwei Taucher, zwei Tauchassistenten und eine Ärztin.

Die US-Beamten gehen davon aus, dass die Täter die ukrainische, russische oder beide Staatsbürgerschaften haben. Briten oder US-Amerikaner seien demnach nicht beteiligt gewesen.

Keine Details zu möglichen Auftraggebern

Wer die Gruppe finanzierte oder beauftragte, geht aus den Geheimdienstinformationen nicht hervor. Die Täter nutzten aber offenbar professionell gefälschte Reisepässe, die auch für die Anmietung des Bootes eingesetzt wurden, das für den Anschlag zum Einsatz kam.

Ein Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teilte am Dienstag in Kiew mit, die Ukraine sei an den Angriffen „vollkommen unbeteiligt“. Die Regierung in Kiew habe keine Informationen darüber, was passiert sei. Das berichtet die „Tagesschau“ unter Berufung auf Nachrichtenagentur Reuters.

An den Ermittlungen seien Behörden in Deutschland, Schweden, Dänemark, den Niederlanden und USA beteiligt gewesen, berichtete die „Zeit“ am Dienstagabend. Von deutscher Seite äußerten sich die Bundesregierung und der zuständige Generalbundesanwalt auf Anfrage nicht konkret zu den Berichten. „Der Generalbundesanwalt (GBA) ermittelt seit Anfang Oktober 2022 in der Sache“, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.

Beteiligte Jacht gehört zwei Ukrainern

Konkret gehe es laut Informationen der „Zeit“ um eine Jacht, die von einer polnischen Firma angemietet wurde, aber eigentlich zwei Ukrainern gehört. Das Boot ist demnach am 6. September 2022 von Rostock aus in See gestochen. Im Anschluss an die Tat wurde es den Besitzern wohl in ungereinigtem Zustand zurückgegeben, sodass die Ermittler Spuren von Sprengstoff nachweisen konnten.

Die Ermittler konnten das Boot zwischenzeitlich in Wieck (Darß) und später an der dänischen Insel Christiansø lokalisieren. Weitere Details der Operation, über die die „Zeit“ berichtet:

Bei der Sabotagegruppe soll es sich um fünf Männer und eine Frau handeln.

Auf dem Tisch der Jacht konnten die Ermittler die Sprengstoffspuren nachweisen

Internationale Ermittler halten es auch für möglich, dass falsche Spuren gelegt wurden, um die Ermittler zu täuschen

Erste heiße Spur zur Sabotage an den Pipelines

Die Informationen seien die erste heiße Spur, die aus den Ermittlungen verschiedener westlicher Geheimdienste hervorgegangen sei, berichtet die „NYT“. Allerdings sei unklar, wie lange die weiteren Ermittlungen dauern könnten, die zu einer sicheren Einschätzung des Tathergangs führen. Die Europäer seien über die neuen Erkenntnisse informiert, heißt es in der „NYT“.

Unter Berufung auf Recherchen verschiedener deutscher Medien berichtet die „Zeit“ davon, dass ein westlicher Geheimdienst bereits im Herbst Hinweise gegeben hatte, die auf ein ukrainisches Kommando hinter dem Sabotageakt hindeuten.

Der Bericht bestätigt, was kurz vor Weihnachten schon die „Washington Post“ unter Bezug auf eine anonyme Quelle berichtete: „Es gibt an diesem Punkt keine Beweise dafür, dass Russland hinter der Sabotage steckt.“

Untersuchungen dauern an

John Kirby, Sprecher des nationalen Sicherheitsteams des Weißen Hauses, äußerte sich am Dienstag vor Journalisten zu dem Bericht. Er betonte, die Untersuchungen von Deutschland, Schweden und Dänemark seien noch nicht abgeschlossen. „Soweit ich weiß, hat keines dieser drei Länder öffentlich bekannt gegeben, was sie herausgefunden haben. Wir glauben also, wie der Präsident sagt, dass es sich um einen Sabotageakt handelt.“

Er ergänzte: „Wir müssen diese Ermittlungen erst einmal abschließen. Und erst dann sollten wir uns überlegen, welche Folgemaßnahmen angemessen sein könnten oder nicht.“

An den beiden Röhren von Nord Stream 1 und einer Röhre von Nord Stream 2 in der Ostsee waren nach Explosionen Ende September schwere Beschädigungen und mehrere Unterwasser-Lecks entdeckt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich mindestens zwei Detonationen ereignet, die zu vier Lecks führten.

Die Lecks in den Pipelines, die von Russland nach Deutschland führen, befinden sich in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm teils in dänischen, teils in schwedischen Gewässern. Tagelang traten enorme Gasmengen aus. Unter anderem die EU, die Nato sowie Sicherheitskreise hatten schon unmittelbar darauf von Sabotage als Ursache für die Explosionen gesprochen. (Tsp mit dpa/AFP)

