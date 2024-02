Ukraine-Invasion Tag 726 Das Grauen von Mariupol

Der Kampf um Mariupol und der Fall der Stadt im ersten Kriegsjahr gehört zu den einschneidenden Momenten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Erst vor wenigen Tagen hatte unsere ukrainische Kollegin Valeriia Semeniuk aufgeschrieben, wie es sich heute in der Stadt lebt (hier nachzulesen). Die Ereignisse von damals sind in einer Dokumentation zu sehen, die man sich in der ARD-Mediathek anschauen kann (Quelle hier).

Der Film wurde bereits für den Oscar nominiert und ist gestern Abend mit dem Bafta-Preis als beste Dokumentation ausgezeichnet worden. Er zeigt ein AP-Team ukrainischer Journalisten, die versuchen, die Gräueltaten des Krieges zu dokumentieren – als letzte internationale Reporter in der Stadt, als alle anderen sie bereits verlassen hatten.

Es ist ein sehr eindrücklicher und expliziter Film, davor sei gewarnt. Auch die ARD warnt davor, dass die Bilder auf manche Zuschauer verstörend wirken können. Und doch ist dieser Film wichtig, weil er den Horror des Krieges sehr anschaulich einfängt: Massengräber, tote Kinder, die Trauer der Hinterbliebenen, die Hilflosigkeit der Einwohner, die Bombardierung einer Entbindungsklinik, die damals tagelang in den Nachrichten war.

Die Dokumentation hebt sich auch durch die recht persönlichen Eindrücke der Reporter von anderen ab. Wackelige Bilder, wenn sie sich schnell durch die Stadt bewegen oder am Ende aus Mariupol zu entkommen versuchen, inklusive.

„Mir wäre es lieber gewesen, der Film würde nicht existieren“, sagte Mstyslaw Tschernow, einer der beiden Journalisten, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AFP. „Aber jetzt, da es ihn gibt, ist es wichtig, dass er von so vielen Menschen wie möglich gesehen wird.“ Er wolle, dass die Geschichten der Einwohner nicht vergessen werden. Bei den Bildern dieser Dokumentation scheint das auch nur schwer möglich.

