Ukraine-Invasion Tag 831 Probleme bei der Ausbildung ukrainischer F-16-Piloten

Vor gut einem Jahr gab es aus den USA erstmals grünes Licht für die Lieferung von modernen F-16-Kampfjets an die Ukraine. Zuletzt hatte Belgien angekündigt, Flieger liefern zu wollen, auch die Niederlande, Dänemark und Norwegen sind Teil der F-16-Koalition, die in diesem Jahr rund 60 Jets abgeben will. Doch die Bereitstellung ist das eine, die Ausbildung von Piloten das andere. Und hier scheint es derzeit zu Verzögerungen zu kommen, wie das US-Portal „Politico“ berichtet (Quelle hier).

Demnach stehen 30 Ukrainer bereit, um mit ihrer Ausbildung zu beginnen. In den USA aber gibt es derzeit nur Kapazitäten für zwölf. Laut „Politico“ hat die ukrainische Regierung nun noch einmal offiziell darum gebeten, die Zahl der Ausbildungsplätze in den USA zu erhöhen. Dort aber heißt es, Verträge mit anderen Staaten zur Ausbildung von Kampfjet-Piloten mache eine Ausweitung nahezu unmöglich.

Auch Ausbildungen an anderen Orten sind problematisch: In Dänemark werden acht Piloten ausgebildet, ein Standort in Rumänien konnte seine Arbeit noch nicht aufnehmen. Laut „Politico“ wird erwartet, dass bis Ende dieses Jahres 20 ukrainische F-16-Piloten ihren Abschluss machen – die Hälfte der 40, die für den Betrieb einer kompletten Staffel von 20 Jets erforderlich sind.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte zuletzt, sein Land brauche 120 bis 130 F-16-Kampfflugzeuge, um die russische Luftüberlegenheit beenden zu können.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: