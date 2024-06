Ukraine-Invasion, Tag 832 Wo Russland im Schatten der Charkiw-Offensive die größten Fortschritte macht

Der Fokus liegt im Ukraine-Krieg derzeit auf der Region Charkiw, wo Russland eine Offensive gestartet hat, aber nur langsam vorankommt. Das vorrangige Ziel Moskaus bleibt allerdings die Eroberung der Ostukraine, die der Kreml zynisch „Befreiung“ nennt. Und dort ist es auch, wo Putins Truppen weiterhin die größten Fortschritte machen.

Experten mutmaßten von Beginn an, dass die Offensive im Nordosten vor allem dazu dient, ukrainische Truppen dort zu bündeln und dadurch mehr Freiräume an der Front bei Awdijiwka im Donbass zu haben. Das war zum Teil auch erfolgreich.

Wie „Kyiv Independent“ und die „New York Times“ berichten, ist es der russischen Armee in den vergangenen Wochen gelungen, mehr als ein Dutzend Ortschaften einzunehmen.

Das führt so weit, dass sich Moskaus Truppen der bedeutenden Stadt Tschassiw Jar nahe Bachmut nähern. Sie sind offenbar darauf aus, die Stadt einzukreisen und eine Versorgungsroute – die Autobahn T0504 – zu unterbrechen, die die Ukrainer dringend benötigen.

Schon jetzt stehen die ukrainischen Einheiten vor dem Problem, dass die Frontlinie länger wird und die Zahl der Soldaten sinkt – wodurch die einzelnen Stellungen ausgedünnt werden. „Bislang scheint es nicht so, als ob die Russen Kapital daraus schlagen können. Aber sie haben weiterhin Reserven in der Hinterhand“, sagt ein ukrainischer Soldat zu „Kyiv Independent“.

Der Soldat und seine Kameraden fürchten, dass die russische Armee die Grenzdörfer um Tschassiw Jahr erobern, die Stadt erreichen – und dann weit in die Region Donezk vorstoßen. Die Ukrainer äußern sich nicht gerade zuversichtlich, wenn es um die Verteidigung der russischen Angriffe in der Ostukraine in den kommenden Monaten geht.

Der US-Militärexperte Rob Lee geht davon aus, dass entscheidend sein wird, ob die Ukrainer die Unterzahl hinsichtlich der Truppen kompensieren können – und ob die Russen ihre Ressourcen in naher Zukunft weiter bündeln. „Wir haben eine sehr hohe Anzahl an Panzern und anderen gepanzerten Fahrzeugen an der Awdijiwka-Front gesehen seit Oktober“, sagt Lee zur „New York Times“. „Und die Verlustrate wird auf lange Sicht vermutlich nicht nachhaltig sein.“

