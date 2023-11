Ukraine-Invasion Tag 644 „Zombies mit Stirnlampen“ an der Front in Awdijiwka

Die Angriffe auf die seit Wochen hart umkämpfte Stadt Awdijiwka werden in diesen Tagen noch heftiger, wie das ukrainische Militär am Mittwoch erklärte. Über die Situation vor Ort berichteten Medien zuletzt immer wieder, unter anderem auch das „Wall Street Journal“ (Quelle hier). „Nach und nach, nehmen sie unsere Stellungen ein“, sagte ein ukrainischer Offizier einem Reporter des „WSJ“.

Ein anderer Offizier beschreibt, wie die Russen nahe der Stadt vorgehen. Sie hätten die Müllhalde nahe Awdijiwka erobert, die tagelang umkämpft war, indem immer neue Einheiten über die „Leichen ihrer Kameraden gerobbt seien“, bis den Ukrainern die Munition ausging. Nun kontrollieren russische Truppen die kleine Anhöhe, die es erlaubt, die Umgebung unter Feuerkontrolle zu halten. Ein weiterer Soldat beschreibt die Taktik der Russen so: „Sie kommen wie die Zombies, manche tragen Stirnlampen. Damit sind sie für unsere Maschinengewehrschützen ein leichtes Ziel.“

Die Erzählungen der Soldaten klingen wie jene aus dem Frühjahr in Bachmut. Auch dort rannten die Russen so lange gegen die Stellungen an, bis den Ukrainern die Munition ausging. Ein gefangen genommener russischer Offizier erklärte, dass Moskaus Kommandeure die einfachen Soldaten als „Kanonenfutter“ sehen würden.

Es gibt aber ein paar wichtige Unterschiede zur Situation in Bachmut: Die Ukrainer verteidigen Awdijiwka auch mit Panzern aus dem Westen, Bradleys aus den USA und Leoparden aus Deutschland. Die Panzer werden als extrem effektiv in der Verteidigung beschrieben. Und sie schützen ihre Mannschaft sehr viel besser als das Gerät sowjetischer Bauart, das die ukrainische Armee noch vielfach nutzt. Der Munitionsmangel bleibt eine Herausforderung.

Aber auch die ukrainischen Soldaten berichten von unsinnigen Befehlen der Generäle, darunter aussichtslose Angriffe auf von Russen eroberte Stellungen mit hohen Verlusten, die sich Kiews Armee eigentlich nicht leisten kann. Einige ukrainische Einheiten sind seit 18 Monaten mit nur kleinen Unterbrechungen in Awdijiwka im Einsatz. Sie sind nach Monaten des Kampfes unterbesetzt. Viele der neuen Soldaten haben nur wenige Tage Training, bevor sie an die Front kommen. Auf sie wartet ein unerbittlicher Verteidigungskampf.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages

Russlands Präsident hofft darauf, dass es nach der Wahl 2024 einen ihm wohlgesonnen US-Präsidenten gibt. Den Westen sieht er wirtschaftlich geschwächt und international isoliert. Mehr hier. Die Türkei hat lange Zeit den NATO-Beitritt Schwedens blockiert . Jetzt gibt es einen zeitlichen Rahmen für die Ratifizierung. Mehr hier.

Insgesamt seien 21 Drohnen iranischer Bauart vom Typ Schahed und drei Lenkraketen von Russland gestartet worden, teilte die ukrainische Luftwaffe in Onlinenetzwerken mit. Schlechtes Wetter behindert nach ukrainischen Angaben den russischen Vormarsch in der Ostukraine. „Wir sehen keine ankommende Ausrüstung“, sagt ein ukrainischer Offizier im Staatsfernsehen. „Das Wetter ist schlecht. Aber sobald der Frost kommt und der Boden härter wird, ist ein Angriff mit schwerem Gerät möglich“. Heftige Stürme mit starken Regenfällen – und Schnee im Süden – haben den Boden aufgeweicht und für militärische Manöver untauglich gemacht. Der ukrainische Militärsprecher Wolodymyr Fitio bestätigt, dass das schlechte Wetter die Russen zu „Anpassungen“ gezwungen habe.