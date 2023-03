Erkenntnisse der US-Geheimdienste Pro-ukrainische Gruppe könnte Nord-Stream-Pipelines in die Luft gesprengt haben

Wie die „New York Times“ unter Berufung auf US-Beamte berichtet, gibt es erstmals Hinweise darauf, wer die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines verübt haben könnte. Verantwortlich könnte demnach eine pro-ukrainische Gruppe sein. Die US-Beamten sollen mit entsprechenden Geheimdienstinformationen vertraut sein.

Wie die „NYT“-Journalisten betonen, gibt es keine Hinweise darauf, dass der Anschlag von der Regierung in Kiew oder Offiziellen in der Ukraine in Auftrag gegeben wurde. Bisher tappen Ermittler weltweit im Dunkeln, wer die Anschläge in Auftrag gegeben und durchgeführt haben könnte. Während sich westliche Regierungen mit Schuldzuweisungen zurückhielten, macht Moskau die US-Amerikaner verantwortlich. Washington wies die Anschuldigungen zurück.

Wie die „NYT“ berichtet, soll es sich bei der Gruppe um Gegner des russischen Präsidenten Wladimir Putin handeln. Wie genau sich die Gruppe zusammensetzte und wer sie finanzierte oder beauftragte, geht aus den Geheimdienstinformationen nicht hervor. Außerdem unklar ist, wo genau der US-Geheimdienst die Informationen herbekam. Ebenso ist noch nicht geklärt, wie stichhaltig die Informationen sind. Endgültige Schlüsse lassen sich demnach aus den Informationen nicht ziehen, betonen die „NYT“-Journalisten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die US-Beamten gehen davon aus, dass die Täter die ukrainische, russische oder beide Staatsbürgerschaften haben. Briten oder US-Amerikaner seien demnach nicht beteiligt gewesen.

Erste heiße Spur zur Sabotage an den Pipelines

Die Informationen seien die erste heiße Spur, die aus den Ermittlungen verschiedener westlicher Geheimdienste hervorgegangen sei. Allerdings sei unklar, wie lange die weiteren Ermittlungen dauern könnten, die zu einer sicheren Einschätzung des Tathergangs führen. Die Europäer seien über die neuen Erkentnisse informiert, heißt es in der „NYT“.

Der Bericht bestätigt, was kurz vor Weihnachten schon die „Washington Post“ unter Bezug auf eine anonyme Quelle berichtete: „Es gibt an diesem Punkt keine Beweise dafür, dass Russland hinter der Sabotage steckt.“

An den beiden Röhren von Nord Stream 1 und einer Röhre von Nord Stream 2 in der Ostsee waren nach Explosionen Ende September schwere Beschädigungen und mehrere Unterwasser-Lecks entdeckt worden. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hatten sich mindestens zwei Detonationen ereignet, die zu vier Lecks führten.

Die Lecks in den Pipelines, die von Russland nach Deutschland führen, befinden sich in der Nähe der Ostsee-Insel Bornholm teils in dänischen, teils in schwedischen Gewässern. Tagelang traten enorme Gasmengen aus. Unter anderem die EU, die Nato sowie Sicherheitskreise hatten schon unmittelbar darauf von Sabotage als Ursache für die Explosionen gesprochen. (mit dpa)

Zur Startseite