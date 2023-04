200 Euro für Konzerte, Kino, Bücher Kulturpass für 18-Jährige soll bis Sommer kommen

Junge Menschen, die 18 Jahre alt sind oder es in diesem Jahr werden, können demnächst Kulturangebote in begrenztem Umfang kostenlos nutzen. Mit dem aus Bundesmitteln finanzierten Kulturpass können sie im Wert von 200 Euro Konzerte besuchen, Bücher kaufen oder ins Kino gehen, wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Donnerstag in Berlin erklärte. Die entsprechende Website https://www.kulturpass.de ging ebenfalls am Donnerstag online.

Möglich sei auch der Kauf von Musikinstrumenten, dagegen seien Käufe bei Online-Versandhäusern oder Streamingdiensten ausgeschlossen. Der Kulturpass sei ein Signal an die junge Generation, die von der Corona-Pandemie besonders betroffen gewesen sei.

Für den Kulturpass stünden zunächst 100 Millionen Euro zur Verfügung. Nach Roths Angaben können in diesem Jahr rund 750.000 Menschen von dem Angebot profitieren. Mitte Juni solle eine entsprechende App zur Verfügung stehen.

AfD sieht in Kulturpass Steuerverschwendung

Vorbilder für die Initiative gebe es in Frankreich, Spanien und Italien. Ende des Jahres soll ausgewertet werden, wie das Angebot angenommen werde. Dann sei eine Verlängerung oder Ausweitung möglich, so Roth.

Während die Grünenpolitikerin Unterstützung für die Pläne aus den Reihen der Linksfraktion erhielt, kritisierte die AfD das Vorhaben als „Verschwendung von Steuergeldern“. Die Union hinterfragte die Höhe der geplanten Ausgaben und kritisierte die Beschränkung auf 18-Jährige, unterstützte aber grundsätzlich einen Kulturpass. (KNA)