Die Eröffnungsgala der 74. Berlinale Glamour und Politik Hand in Hand

Filmkunst oder Politik? Natürlich beides, wird am Donnerstagabend bei der Eröffnungsgala der 74. Berlinale einmal mehr offenkundig. Auf dem roten Teppich vor dem Berlinale-Palast halten Katja Riemann, Jella Haase, Meret Becker, Jessica Schwarz und viele weitere Filmschaffende Handylichter hoch und rufen „Defend Democracy“ – zur Unterstützung des Festivals und seiner Entscheidung, die zunächst zur Gala eingeladenen fünf AfD-Politiker:innen wieder auszuladen.

Andere halten Buchstaben-Schilder hoch, die sich zu „No Seats for Fascists anywhere“ zusammensetzen, wieder andere demonstrieren für bessere Arbeitsbedingungen in der Film- und Medienwirtschaft. Wim Wenders bekräftigt einmal mehr, dass die Berlinale das politischste unter den großen Festivals war. „Sie hält sich nicht raus, das wird sie auch in Zukunft nicht tun“, sagte der 78-jährige Regisseur auf dem roten Teppich. „Ich mag die Berlinale, weil sie auch immer den Mund aufmacht und was sagt.“

Der Glamour kommt trotzdem nicht zu kurz. In das Defilee der einheimischen Film- und Fernsehprominenz mit Veronica Ferres, Lars Eidinger, Maria Schrader, Fatih Akin, Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger als Präsidenten der Deutschen Filmakademi, Sandra Maischberger und Arabella Kiesbauer (um nur einige wenige Namen zu nennen) reihen sich selbstverständlich auch Politikerinnen und Politiker ein.

Auch an den Anschlag in Hanau vor bald vier Jahren wird beim Berlinale-Eröffnungsabend erinnert. © dpa/Hannes P Albert

Familienministerin Lisa Paus und Gesundheitsminister Karl Lauterbach gehören dazu, und natürlich Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sowie Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die oberste Dienstherrin der Berlinale.

Topmodel Papis Loveday kommt im Glam-Out und mit einem „No Racism „No AfD“-Schild, andere haben sich „Ceasefire Now“-Zettel auf den Rücken gepinnt. Iris Berben posiert mit Michel Friedman, eine Gruppe hält Fotografien der Opfer des islamistischen Anschlags in Hanau vor bald vier Jahren ins Blitzlichtgewitter.

Ankunft der Bären-Jury. Die ukrainische Schriftstellerin Oksana Zabuzhko beantwortet bereitwillig Journalistenfragen, auch Präsidentin Lupita Ngong’o gibt Autogramme. Ihre Grandezza adelt die Berlinale: Sie ist die Königin des roten Teppichs in diesem Jahr, in nobler, langer weißer Robe.

Wobei die Dezibelstärke der Fanrufe am Teppichrand sich bei der Ankunft von Matt Damon und Cillian Murphy doch noch einmal nach oben schraubt. Damon ist in seiner Eigenschaft als Produzent des Eröffnungsfilm „Small Things Like These“ nach Berlin gekommen, der oscar-nominierte Murphy („Oppenheimer“) als Hauptdarsteller des irischen Dramas. Er spielt darin einen Kohlenhändler, der sich entscheiden muss, ob er wie all die anderen Kleinstadtbewohner die Qual der im klösterlichen Magdalenenheim eingesperrten jungen Mütter ignoriert oder sich einmischt.

Nun aber rein in den Saal! Mehr über die Eröffnungsreden, bevor der Film beginnt, später an dieser Stelle.